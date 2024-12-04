Кьеллини рассказал, кто сломал план «Юве» в финале ЛЧ против «Реала» – это не Криштиану

Легенда «Юве» Джордж Кьеллини вспомнил финал ЛЧ против «Реала» в сезоне 2016/2017. И назвал игрока, который стал главной проблемой для итальянцев. Это не Криштиану Роналду, и не Гарет Бэйл.

«Когда мы играли против Каземиро и Иско... Мы справлялись с Гаретом Бэйлом, так как знали, что он будет делать, но Иско в том сезоне... Самое сложное для защитника — это непредсказуемые игроки

Иско был тем, кто сломал наш план. Он был неудержим. Он создавал опасность справа, в центре, слева, мы не могли его остановить»

Болельщики признали Иско лучшим игроком «Реала» в том сезоне. И это был его самый сильный сезон в карьере. В Ла Лиге испанец выдал 10+9, а в ЛЧ тащил почти в каждом матче.

Иско покинул «Реал» после сезона 2021/2022, перейдя в «Севилью» свободным агентом. Прошлый сезон испанец классно провел в «Бетисе» (8+5), но сейчас не играет из-за травмы.