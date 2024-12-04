«Что бы ты не делала с ним, продолжай!»: фаны «МЮ» благодарят новую девушку Рэшфорда за его форму

Маркус Рэшфорж уже несколько месяцев встречается с 25-летней моделью и инфлюенсером Грейс Розой Джексон .

С лета 2023 года Рэшфорд был одинок после расставания с любовью детства, Люсией Лой. И с тех пор игра у форварда «МЮ» шла не очень.

Зато после новости о новой девушке у Маркуса уже три гола в двух подряд матчах АПЛ. Забил «Ипсвичу» в первом матче Рубена Аморима на первой минуте, а на прошлых выходных отгрузил дубль «Эвертону».

Фаны «МЮ» влетели в соц сети Грейс и начали ее благодарить за форму Рэшфорда:

📝 «Пусть Бог благословит тебя за то, что вернула нам Маркуса».

📝 «Спасибо за Рэшфорда!»

📝 «Что бы ты не делала с ним, продолжай!»

📝 «Заставляй этого пацана работать».

📝 «Пожалуйста, не разбивай ему сердце, он только набрал форму».

📝 «Вернула нам Рэшфорда, королева».