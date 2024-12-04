😮 Икарди сделал шокирующее заявление о Ванде: девушка била футболиста?

Мауро Икарди высказался о личной жизни с Вандой Нарой. Пара сейчас находится в процессе развода, а девушка обвиняла форварда «Галатасарая» в изменах.

«Ванда годами подвергала меня физическому насилию и абьюзу, это принесло мне много финансовых проблем.

Она заходила в мои соц сети и писала моим партнерам по команде от моего имени, чтобы создать мне проблемы в команде», — сказал Икарди.

Ванда ранее также рассказала о разводе. «Я сказала Мауро, что хочу развестись. Я нашла переписки, вещи, которые затрагивали моих детей – фото, видео. Все это я пережила благодаря терапии.

Я верю, что вина в таких случаях лежит на мужчине на 100%, женщина ни при чем, когда вмешивается в чужую семью», – рассказала супруга футболиста «Галатасарая».

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