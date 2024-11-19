«Агент Александр скомпрометирован». Зинченко слил один из секретов Артеты, чем сильно разозлил фанатов «Арсенала»

Недавно крайний защитник «Арсенала» Александр Зинченко выпустил автобиографию под названием Believe («Верить»). В первые же дни ее разобрали на цитаты , но даже спустя некоторое время всплывает некоторая чувствительная для фанатов информация.

Например, The Athletic заметил, что Зинченко слил данные о том, как главный тренер «Арсенала» Микель Артета любит играть в «кошки-мышки» с соперником.

«Я видел, как он просил травмированных игроков сесть в клубный автобус и зайти в раздевалку с вещами, чтобы сбить с толку другого тренера».

Как будто бы чувствительная информация, но разве соперники со временем не догадались, что это тактическая уловка от испанца? В комментариях болельщики «Арсенала» вспыхнули:

💬 «Агент Зинченко скомпрометирован».

💬 «После стольких трудов по избавлению от крота в команде... этот человек просто выдает планы».

💬 «Неужели вы настолько наивны, что полагаете, будто другие клубы этого не понимают? Все в мире знают, что он так поступает».

💬 «Я не то чтобы презираю, но меня немного раздражает, когда некоторые игроки много взаимодействуют со СМИ и слишком часто говорят о том, о чем, возможно, не стоит говорить... Напоминает мне о моем отношении к Рэмсдейлу, когда он был здесь и говорил, что ему трудно сосредоточиться».

💬 «Кто вообще пишет автобиографию в 27 лет?»