«Рома» поддержала Эдоардо Бове – футболист является воспитанником столичного клуба💪

Матч между «Фиорентиной» и «Интером» в Серии А закончился, по сути, не начавшись. Причиной послужил эпилептический приступ у хавбека хозяев поля Эдоардо Бове.

Футболиста госпитализировали в отделение интенсивной терапии, его жизни ничего не угрожает. Повреждения центральной нервной и сердечно-дыхательной систем также исключены. Эдоардо находится в сознании и под присмотром врачей.

22-летний Бове родился в Риме, является воспитанником столичного клуба и свою карьеру начинал именно там. Неудивительно, что «Рома» решила поддержать парня во время своего матча с «Аталантой». Футболисты столичной команды вышли на поле в футболках в поддержку Эдоардо.

А болельщики растянули баннер: «Сил тебе, Эдо. Сын «Ромы».