Хавбек «Фиорентины» Бове завязывал шнурки и рухнул на газон. Его в экстренном порядке увезли на скорой

Центральный матч тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» остановили всего через 15 минут после его начала.

Как утверждает Sky Sports, 22-летний итальянский хавбек «Фиорентины» Эдоардо Бове присел на газон, чтобы завязать шнурки на бутсах, встал, сделал несколько шагов, а затем внезапно рухнул на траву. Игроки, как и режиссер трансляции, не сразу осознали, что произошло что-то страшное, хотя те, кто стоял рядом с парнем, бросились к нему.

Футболисты пытались перевернуть Эдоардо и достать язык, чтобы он не задохнулся, а остальные сделали вокруг него круг, скрыв происходящее от зрителей.

Пока дежурившая на стадионе бригада проводила реанимационные мероприятия, к полю быстро подогнали скорую помощь. По правилам Серии А ей нельзя было выезжать на газон, потому игрока пришлось нести до кромки поля. Бове погрузили в машину и увезли в больницу.

Все футболисты и даже судьи были в шоке от происходящего, на глазах у некоторых навернулись слезы. Продолжать матч в такой ситуации, конечно же, нельзя, и все ушли в подтрибунное помещение.

По неподтвержденной информации, у Эдоардо Бове случился эпилептический приступ. Игрок дышит самостоятельно, но пока не пришел в себя.

В апреле этого года на поле стало плохо защитнику «Ромы» Эвана Ндика. Он схватился за грудь и упал на газон. Тогда ЭКГ исключила сердечный приступ, предполагали, что у футболиста случилось затруднение дыхания после одного из столкновений.

Upd. Журналист Repubblica Маттео Довеллини сообщил о том, что Эдоардо Бове бодрствует, в сознании и дышит самостоятельно.