Мудрик фоткался в футболке «Барселоны»: теперь «Челси» готов отпустить его в каталонский клуб
«Челси», по последним слухам, готов отдать Михаила Мудрика в аренду «Барселоне»: в Лондоне дали понять вингеру, что не слишком впечатлены его игрой и ведут диалог со всеми заинтересованными клубами.
Забавно, что Мудрик в мае этого года сделал фотографию в форме «Барселоны» сезона-2004/05. Возможно, это был намек, но летом переход не состоялся.
Украинский вингер перешел в «Челси» почти два года назад. «Шахтер» получил за игрока около 100 млн евро. Его контракт рассчитан до 2031 года, в него включен пункт об отступных на похожую сумму.