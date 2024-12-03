В «Роме» бардак даже с футболками игроков: Довбик превратился в ДоБвика в матче с «Аталантой» 😐

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел в старте на матч с «Аталантой» (0:2) в Серии А.

На второй тайм Довбик выходил в свежей футболке, но на ней была неправильно написана фамилия игрока. Dobvik вместо Dovbyk.

📝 «Скажите, что это фейк, шутка... Такого не может быть».

📝 «Я представляю, как он заходит в раздевалку и видит «Добвик» на футболке».

📝 «Довбик не играл, это был Добвик»:

В «Роме» тотальный бардак и четыре поражения подряд в Серии А впервые с 2008 года.