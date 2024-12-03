Зачем спорить кто лучше – Месси или Роналду? Хави уже давно все объяснил
Хави еще во времена игры за катарский «Аль-Садд» объяснил, почему Лео Месси превосходит Криштиану Роналду.
«Криштиану не так хорош во взаимодействии с партнерами, в передачах, поэтому Месси превосходит его. Физически они на одном уровне, но Лионель в работе с мячом, в командной игре, в понимании игры Месси лучше.
Но я ни в коем случае не имел в виду умственные способности. Я не говорил, что Криштиану глуп», — сказал Хави.
«Они оба голеадоры, но Лионель куда более командный игрок. Считаю его лучшим футболистом мира. В футболе есть два важных компонента — физика и интеллект. Роналду очень силен в плане атлетизма, тогда как Месси обладает и физикой, и интеллектом. Вот поэтому он лучше», — сказал Хави.
Забавно, что сейчас, по слухам, у Хави и Месси не самые приятные отношения. Из-за этого «Интер Майами» не стал предлагать испанцу работу главного тренера.
У Месси низкий центр тяжести тела и взрывные на рывок прокаченные мышцы ног. Это позволяло ему (сейчас он пенсионер) не уступать в физической борьбе более габаритным стоперам и защитникам. Про его футбольный IQ глупо бесконечно распространяться. У Хави тоже низкий центр тяжести тела, но в физической борьбе он был всегда если не слабоват, то посредственен.
Однажды подобный игрочище должен был появиться. Марадона запорол свой шанс белыми дорогами. Месси не запоролт - всякие глупости были отброшены ради игры. Ну и жена помогла. Это факт. Троих перцев родила и не стала развалиной. Вполне в 36 лет ещё привлекательна. Это важно.
Надеюсь твоё мнение не лучше чем у этих профессионал своего дело???))
Ну а какая может быть приятность, когда Месси превзошёл Хави как плеймейкер.