Зачем спорить кто лучше – Месси или Роналду? Хави уже давно все объяснил

Хави еще во времена игры за катарский «Аль-Садд» объяснил, почему Лео Месси превосходит Криштиану Роналду.

«Криштиану не так хорош во взаимодействии с партнерами, в передачах, поэтому Месси превосходит его. Физически они на одном уровне, но Лионель в работе с мячом, в командной игре, в понимании игры Месси лучше.

Но я ни в коем случае не имел в виду умственные способности. Я не говорил, что Криштиану глуп», — сказал Хави.

«Они оба голеадоры, но Лионель куда более командный игрок. Считаю его лучшим футболистом мира. В футболе есть два важных компонента — физика и интеллект. Роналду очень силен в плане атлетизма, тогда как Месси обладает и физикой, и интеллектом. Вот поэтому он лучше», — сказал Хави.

Забавно, что сейчас, по слухам, у Хави и Месси не самые приятные отношения. Из-за этого «Интер Майами» не стал предлагать испанцу работу главного тренера.