📹Ди Мария подарил футболку семье болельщиков «Бенфики». Их реакция тронет любого 😢

В последнем туре чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях играла против «Аруки» и победила со счетом 2:0. Второй мяч в игре забил с пенальти Анхель Ди Мария.

После завершения матча аргентинец пошел к трибунам, где увидел плакат, обращенный к нему. На нем буквально написали про футболку − «Dametu camiseta Di Maria» («Дайте нам майку, Ди Мария»).

Игрок отдал им майку, чем вызвал бурную радость. Судя по возрасту болельщиков, это была девушка и ее родители. Больше остальных такой жест растрогал главу семейства, который схватил Анхеля за руки и благодарил его.