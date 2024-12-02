Дэвид Бекхэм готовит и создает праздничную атмосферу в первый день зимы🥂❄🎄

Сегодня первый день зимы, а значит начался обратный отсчет до Нового года! Если вы еще не ощущаете приближение праздника, то в этом вам поможет всеобщий любимец Дэвид Бекхэм.

Британец снялся в очень атмосферном рекламном ролике для техники Ninja. Дэвид справляется с задачей: готовит и создает праздничное настроение!

Есть что-то, чего не умеет этот человек?