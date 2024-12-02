Дэвид Бекхэм готовит и создает праздничную атмосферу в первый день зимы🥂❄🎄
Сегодня первый день зимы, а значит начался обратный отсчет до Нового года! Если вы еще не ощущаете приближение праздника, то в этом вам поможет всеобщий любимец Дэвид Бекхэм.
Британец снялся в очень атмосферном рекламном ролике для техники Ninja. Дэвид справляется с задачей: готовит и создает праздничное настроение!
Есть что-то, чего не умеет этот человек?
Он не умеет быть старым! Даже в свои без малого 50, выглядит где-то на годиков 35 =))
Да, ещё свитеры(джемперы или что там еще) так же по-новогоднему стильные и уютные, пусть и без оленей)