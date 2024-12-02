Статуя Беллингема в Бирмингеме – полностью из еды! Она сделана в честь лучшего гола Англии на Евро

В Бирмингеме сделали статую в виде гола Джуда Беллингема в ворота Словакии на последней минуте в матче чемпионата Европы-2024 (2:1). Статуя полностью из еды!

Именно в Бирмингеме Джуд начал свою карьеру, играя за «Бирмингем Сити».

Pret-A-Manger, местная сеть ресторанов быстрого питания, решила сделать такую статую на витрине:

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Для англичан это самый памятный гол сборной на Евро-2024, где они вышли в финал и проиграли испанцам.