Статуя Беллингема в Бирмингеме – полностью из еды! Она сделана в честь лучшего гола Англии на Евро
В Бирмингеме сделали статую в виде гола Джуда Беллингема в ворота Словакии на последней минуте в матче чемпионата Европы-2024 (2:1). Статуя полностью из еды!
Именно в Бирмингеме Джуд начал свою карьеру, играя за «Бирмингем Сити».
Pret-A-Manger, местная сеть ресторанов быстрого питания, решила сделать такую статую на витрине:
Похож?
Для англичан это самый памятный гол сборной на Евро-2024, где они вышли в финал и проиграли испанцам.
сахвр в качестве консерванта - и будет стоять (висеть) вечно...