«Он поднял шумиху, чтобы получить больше денег». Правдоруб Гарет Бэйл о контракте Мохамеда Салаха и «Ливерпуля»

Гарет Бэйл попробовал себя в новой роли телеэксперта, выйдя в прямой эфир TNT Sports перед матчем Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:0).

Среди прочего Гарет обсудил с Рио Фердинандом и Джейми Каррагером контрактную ситуацию Мохамеда Салаха с «Ливерпулем». Напомним, что египтянин сенсационно заявил, что он скорее ближе к уходу из клуба, чем к продлению соглашения.

«Честно говоря, я уверен, что он создает эту шумиху, чтобы получить больше денег», – отметил Гарет.

«А ты сам когда-то такое делал?», – поинтересовался Рио.

«Ну да», – честно признался валлиец.

Болельщики в комментариях оценили стиль общения Бэйла.

💭«У Бэйла нет фильтра».

💭«Бэйл такой: «Я настолько богат, что могу говорит то, что хочу. Дайте мне еще денег за то, что я сказал».

💭«Салах должен использовать прессу, чтобы выбить деньги, иначе было был глупо».

💭«Отдайте Салаху его деньги».