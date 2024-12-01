😲 «Мы на дне». Один жуткий факт из стартового состава «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем» 😞
Пока «Манчестер Сити» безуспешно пытается встать на рельсы былого успеха, фанаты, кажется, потеряли последнюю надежду.
В эти минуты «горожане» играют с лидером АПЛ – «Ливерпулем». Но есть один любопытный факт, который вгоняет в депрессию фанатов голубых еще до старта игры. Дело в том, что в стартовом составе «Манчестер Сити» есть лишь один футболист, забивавший в текущем сезоне чемпионата Англии. Разумеется, это Эрлинг Холанд.
Зато есть кому голевые отдавать.
Фанаты в отчаянии.
💭 «Ахаха, получается, Фил Фоден забил меньше голов в Премьер-лиге, чем Зиркзе».
💭 «И он забьет снова».
💭 «Так будет до тех пор, пока мы не победим».
💭 «Да, мы на дне».
💭 «Даже смотреть матч не буду».
Он же сегодня играл.
Многие почему-то остались в 2012-2015 годах и до сих пор живут мыслями "Сити мешок без истории".
Сити занимают 4-ое место (10 титулов) по количеству титулов чемпиона Англии за всю историю, а если берём именно АПЛ с 1992-го, то здесь МС на втором месте (8 титулов) после МЮ (13 титулов), у ближайшего Челси 5 титулов. Сюда ещё можно прибавить кучу Кубков и Суперкубков, плюс ЛЧ. Самое большое количество очков за сезон. Ну и вишенка на торте, это 4 подряд титула АПЛ.
Да тут истории побольше многих клубов мира, не то что АПЛ.
Кстати, вот из история:
Ман Сити с 1880 по 1937 = цикл 57 лет (юбилей 50 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1937 по 1968 = цикл 31 год (юбилей 30 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1969 по 2012 = цикл 44 года (юбилей 40 лет) 0 титулов (стульчики, или стульчаки)
Ман Сити с 1880 по 1970 = цикл 90 лет (юбилей 90 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1970 по 2023 = цикл 53 года (юбилей 50 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года - 2 еврокубка
Ман Сити с 1880 по 2023 = 144 года (юбилей 140 лет) - всего 1 титул Лиги Чемпионов
Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - всего 1 гол в финалах Лиги Чемпионов за 144 года
Гора родила мышь - 1 титул Лиги Чемпионов за 144 года.