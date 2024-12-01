😲 «Мы на дне». Один жуткий факт из стартового состава «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем» 😞

Пока «Манчестер Сити» безуспешно пытается встать на рельсы былого успеха, фанаты, кажется, потеряли последнюю надежду.

В эти минуты «горожане» играют с лидером АПЛ – «Ливерпулем». Но есть один любопытный факт, который вгоняет в депрессию фанатов голубых еще до старта игры. Дело в том, что в стартовом составе «Манчестер Сити» есть лишь один футболист, забивавший в текущем сезоне чемпионата Англии. Разумеется, это Эрлинг Холанд.

Зато есть кому голевые отдавать.

Фанаты в отчаянии.

💭 «Ахаха, получается, Фил Фоден забил меньше голов в Премьер-лиге, чем Зиркзе».

💭 «И он забьет снова».

💭 «Так будет до тех пор, пока мы не победим».

💭 «Да, мы на дне».

💭 «Даже смотреть матч не буду».