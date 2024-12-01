❗ Перед «Олд Траффорд» прошла крупная акция протеста фанатов «Манчестер Юнайтед». Среди лозунгов: «Джим Рэтклифф – сучка» и «Глейзеры вон» 😳

Перед матчем с «Эвертоном» сотни фанатов «Манчестер Юнайтед» собрались возле «Олд Траффорд», чтобы провести акцию протеста против решения клуба повысить цены на билеты до 66 фунтов стерлингов за игру. Причем без каких-либо уступок для детей и пенсионеров.

«Прекратите пользоваться нашей лояльностью», – выступили фанаты с лозунгами и песнопениями против Джима Рэтклиффа и семьи Глейзеров.

Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» планируют устроить аналогичный протест в знак солидарности с Ассоциацией болельщиков футбола (FSA).

«Соперничество между нашими клубами было и остается ожесточенным. Но мы все ходим на игры, любим наши команды и хотим, чтобы футбол был доступен для будущих поколений, защищая при этом наследие и сообщества.

Единственный способ достичь этого – сотрудничество. Это наш первый шаг. Наше движение будет расти», – сказал представитель группы фанатов «Манчестер Юнайтед» FC58.

Среди самых популярных лозунгов были: «Джим Рэтклифф – сучка» и «Глейзеры вон».