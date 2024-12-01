Месси и Роналду назвали самых трудных оппонентов. Оба варианта не самые очевидные

Криштиану Роналду и Лионель Месси вписали свои фамилии в историю. Долгие годы именно они доминировали в мировом футболе, забрав в общей сложности 13 «Золотых мячей».

Им противостояли самые известные, опытные и сильные защитники, однако лишь немногим удавалось остановить форвардов. На протяжении карьеры и Роналду, и Месси выделяли игрока, которого им было обыграть тяжелее всего.

«За эти годы у меня было несколько отличных битв с Эшли Коулом, « сказал Роналду в интервью Coach Mag. − Он не дает вам ни секунды на передышку. На пике карьеры он был очень цепким игроком, быстрым и жестким в борьбе. Выходя на поле, ты знал, что легкой игры не будет».

Если Эшли Коула знают все, то выбор Лионеля Месси не так знаменит. Этот парень воспитывался в академии «Ман Сити» и какое-то время был в системе клуба, после чего вернулся в родную Испанию.

«Пабло Маффео из «Жироны» был самым сложным соперником. Я не из тех, кто жалуется, но матчи против него выдаются очень тяжелыми», − отметил Месси в интервью FourFourTwo.

Сейчас Маффео 27 лет и он играет за «Мальорку», а Эшли Коул завершил карьеру в 2019 году и стал тренером.