Антонелла Рокуццо поддержала сына на турнире и показала невероятный мурал в честь Лео Месси в его родном Росарио😍

Супруга Лео Месси Антонелла отправилась в Росарио, чтобы поболеть за своего старшего сына Тиаго, который играл за «Интер Майями» U13 лет в Newell's Cup – соревновании, организованном клубом, с которого началась карьера его отца, «Ньюэллс Олд Бойз».

Поездка семьи в Росарио, где начался футбольный путь Месси, была пропитана ностальгией, поскольку улицы города украшены муралами, прославляющими его самого известного сына.

В своей истории в Инстаграм Антонелла опубликовала кадр одного из муралов с изображением маленького Месси.

Очень впечатляет!