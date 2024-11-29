Кадры дня. Сын Месси повторяет путь отца: потренировался на тех же полях в футболке «Олд Бойз» – на фоне стены с Лео

Старший сын Лионеля Месси, Тиаго, идет по стопам отца во всех смыслах.

В составе команды «Интер Майами» U13 Тьяго недавно отправился в Аргентину, чтобы принять участие в турнире Newell's Cup — соревновании, организованном клубом, с которого началась карьера его отца, «Ньюэллс Олд Бойз».

Поездка стала особенно запоминающейся: руководство «Олд Бойз» пригласило юношей посетить исторические объекты клуба.

Особенным моментом стало то, что Тиаго тренировался на тех же полях, где его отец начинал путь к футбольной славе.