Кадры дня. Сын Месси повторяет путь отца: потренировался на тех же полях в футболке «Олд Бойз» – на фоне стены с Лео
Старший сын Лионеля Месси, Тиаго, идет по стопам отца во всех смыслах.
В составе команды «Интер Майами» U13 Тьяго недавно отправился в Аргентину, чтобы принять участие в турнире Newell's Cup — соревновании, организованном клубом, с которого началась карьера его отца, «Ньюэллс Олд Бойз».
Поездка стала особенно запоминающейся: руководство «Олд Бойз» пригласило юношей посетить исторические объекты клуба.
Особенным моментом стало то, что Тиаго тренировался на тех же полях, где его отец начинал путь к футбольной славе.