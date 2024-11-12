Прекрасная Джейд Лебеф по популярности не уступает звездному отцу и это неудивительно – восхищаемся красоткой🍓

Ранее Франк Лебеф, легенда «Челси» и чемпион мира в 1998 года, представлял Францию на мировой арене. А теперь фанаты верят, что его дочь Джейд представляет свою страну так же достойно, как это делал ранее ее отец.

Модель и инфлюенсер радует многочисленных подписчиков в Инстаграме новыми горячими кадрами.

Джейд профессионально занимается модельным бизнесом и даже успела сняться в фильме «Вечные», премьера которого состоялась в 2016 году.

В 2018 году Джейд вышла замуж за Стефана Родригеса, участника популярного французского реалити-шоу Secret Story 8. У пары есть сын.

Сейчас по популярности Джейд не уступает звездному отцу.