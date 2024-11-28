Неловкий момент. Мбаппе обратился к Беллингему, хавбек «Мадрида» не стал его слушать

Последний матч «Мадрида» в Лиге чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) команда в общем и Килиан Мбаппе в частности не могут занести себе в актив.

После того, как Эндрю Робертсон снес в штрафной Лукаса Васкеса, француз подошел к точке и не смог переиграть Келлехера. Мбаппе вышел на любимом фланге, но проявить себя не сумел.

После игры болельщики обсуждали не только то, что происходило на поле, но также заметили один не самый приятный для Килиана момент. Перед тем, как команда вышла на второй тайм, игроки «Мадрида» столпились в туннеле. На тот момент счет был 0:0, но им было, что обсудить.

Килиан Мбаппе пытался о чем-то поговорить с Джудом Беллингемом, но тот как будто проигнорировал его. Вместо этого англичанин пошел к Антонио Рюдигеру, Феде Вальверде и Браиму Диасу. Француз одиноко стоял в стороне и подпирал стенку «Энфилда».

Неизвестно, что именно сказал Килиан Джуду, но фанаты поспешили высказать мнение:

💭«Он [Килиан Мбаппе] даже не лидер раздевалки. Джуд [Беллингем] даже не обратился к нему».

💭«Я болельщик «Барселоны», но после этого видео чувствую себя виноватым перед ним. Хотя, признаюсь, все-таки немного насладился этим моментом».

💭«Честно говоря, мне за него грустно».