Неловкий момент. Мбаппе обратился к Беллингему, хавбек «Мадрида» не стал его слушать
Последний матч «Мадрида» в Лиге чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) команда в общем и Килиан Мбаппе в частности не могут занести себе в актив.
После того, как Эндрю Робертсон снес в штрафной Лукаса Васкеса, француз подошел к точке и не смог переиграть Келлехера. Мбаппе вышел на любимом фланге, но проявить себя не сумел.
После игры болельщики обсуждали не только то, что происходило на поле, но также заметили один не самый приятный для Килиана момент. Перед тем, как команда вышла на второй тайм, игроки «Мадрида» столпились в туннеле. На тот момент счет был 0:0, но им было, что обсудить.
Килиан Мбаппе пытался о чем-то поговорить с Джудом Беллингемом, но тот как будто проигнорировал его. Вместо этого англичанин пошел к Антонио Рюдигеру, Феде Вальверде и Браиму Диасу. Француз одиноко стоял в стороне и подпирал стенку «Энфилда».
Неизвестно, что именно сказал Килиан Джуду, но фанаты поспешили высказать мнение:
💭«Он [Килиан Мбаппе] даже не лидер раздевалки. Джуд [Беллингем] даже не обратился к нему».
💭«Я болельщик «Барселоны», но после этого видео чувствую себя виноватым перед ним. Хотя, признаюсь, все-таки немного насладился этим моментом».
💭«Честно говоря, мне за него грустно».
Поначалу в клубе пытались найти утешение в потенциальной результативности форварда. Карло Анчелотти открыто заявлял: "Нам нужны его голы, а дальше хоть трава не расти" — фактически давая карт-бланш на любые действия на поле, лишь бы мяч влетал в ворота. Когда же стало очевидно, что по реализации моментов Мбаппе не превосходит Питера Крауча, а бесконечные потери мяча превращают его в обузу для команды, риторика резко изменилась.
После тщательного анализа и присвоения Мбаппе статуса "пешехода" была предпринята попытка перевоспитания. Возникла призрачная надежда, что он начнёт демонстрировать самоотдачу в стиле Феде Вальверде, отбирая мячи по всему полю. Но и здесь результат оказался противоположным ожиданиям.
Ментальная слабость Мбаппе — факт (поверьте, теперь очевидный и Пересу, и Анчелотти). Поговорка "терпение и труд всё перетрут" явно не про него. Даже в периоды личного кризиса такие бойцы, как Карлос Тевес или Луис Суарес, находили способы приносить пользу командам, компенсируя недостатки характером и неистовым желанием биться за каждый мяч.
Те, кто верит в возрождение Мбаппе, напоминают инвесторов, слепо скупающих акции неизвестных компаний по рекомендациям из интернета в надежде, что они уже завтра принесут 50-200% прибыли. Но реальность сурова: ничто не меняется само собой. День за днём Мбаппе становится всё более отрешённым, погружаясь в пучину деградации.
Взгляните на Винисиуса — годами он носился по полю как одержимый, бил и бил по воротам, пока наконец не превратил упорство в мастерство. Какие же усилия прикладывает Мбаппе? Разве что в стремлении поскорее оказаться на скамейке запасных и досрочно завершить игровую карьеру — к этой цели он движется семимильными шагами.
Показателен пример Хесуса Вальехо: один катастрофический матч в нынешнем сезоне против откровенно слабого соперника мгновенно раскрыл его несоответствие уровню не только "Реала", но и большого футбола в целом. Шансов появиться на поле у него больше нет (разве что травмируются все, кроме него и ещё десяти человек). И хотя многим его по-человечески жаль, факт остаётся фактом — он не футболист для "Реала".
Мбаппе же провёл уже 16 таких матчей. В чём же разница? Помните упоминание о прозрении Переса? Всё упирается в финансы — Мбаппе стоил королевскому клубу целое состояние (хоть и растянутое на 5 лет), поэтому коммерчески невыгодно ни критиковать его открыто, ни отправлять в запас. Пока в мире найдётся хоть один человек, верящий в теорию о "неправильной позиции" или "временных трудностях", клуб будет демонстрировать показное доверие к игроку. А там мало ли, может какой дурак купит, или футболок продать можно будет или какую-то рекламу с ним снять.
Но как только всеобщее прозрение обрушит рыночную стоимость Мбаппе, Перес первым вышвырнет его из клуба, как нашкодившего щенка. Ведь бизнес есть бизнес, а сентиментальность в футболе — непозволительная роскошь.
Поэтому нет никакой веры в него, уверен что всё выглядело как то так: прозревший Перес приходит к Ачелотти и говорит:
-Он г*но!
На что Ачелотти отвечает:
-Я знал об этом давно..
Хотя с другой стороны было бы за что жалеть долларового миллионера (может и миллиардера уже)