Блогерша назвала трех лучших игроков Серии А. Ее выбор получился довольно спорным

Во время выпуска подкаста Fan Debate на Youtube-канале The Overlap ведущая попросила известную блогершу Стант Пегг назвать трех лучших игроков Серии А. Она ни на секунду не задумалась и выдала тройку, к которой у болельщиков найдутся вопросы.

«Во-первых, Лоботка, полузащитник «Наполи». Он входит в тройку лучших на своей позиции в Европе. Думаю, что не так много людей часто смотрят на его игру, что меня расстраивает. Это может быть связано с тем, что он словак. Вот если бы его звали Стэнли Лебо-Смит... Вы понимаете, о чем я? В АПЛ он был имел большой успех. Он великолепен.

Также назову Рейндерса из «Милана». Он превосходный. Остальная команда вокруг него не такая стабильная, но в нем есть все, что ты хочешь видеть в хавбеке. Он много работает с мячом, поднимается и опускается по полю. Но он также очень креативен.

Еще назову Димарко, левого крайнего защитника. Абсолютный мировой уровень, так хорош. Должна отдать должное Бастони, который играет рядом с ним на позиции левого центрального защитника, и не зря. У Димарко, возможно, одна из лучших левых ног в мировом футболе. Его подачи в штрафную великолепны».

А вы согласны с таким выбором? Пишите в комментарии.