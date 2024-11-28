Трубин не пожал руку Головину. Отец из Донецка назвал это глупостью, а Александру «насрать»
Детали инцидента.
Матч Лиги чемпионов «Монако» – «Бенфика» (2:3) запомнился не только ассистом Александра Головина, но и политическим жестом Анатолия Трубина еще до стартового свистка: украинский вратарь не пожал руку российскому полузащитнику.
«Для всех медиа – я украинец». Трубин не помогает родным из Донецка – и не приезжает из-за политики
Анатолий намеренно убрал руку, когда проходил мимо Головина – россиянин удивленно посмотрел ему вслед. На 13-й минуте Головин отдал голевую на первый мяч Элисса Бен-Сегира. Правда, «Монако» в итоге пропустил дважды после 84-й и проиграл 2:3.
Отец футболиста Владимир Трубин живет в Донецке – и не одобряет поведение сына: «Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» Мужчина отметил для Mash, что с Анатолием давно не виделся и вряд ли пересечется в ближайшее время, потому что Владимир живет в Донецке, а сын в Португалии и не приезжает на родину из-за политической позиции.
Трубин-старший добавил, что Анатолий не помогает родным с деньгами, но семья уверяет, что и сама справляется – зарабатывают как могут.
Головин уже забыл об этом инциденте. «Вообще все равно на вчерашнюю ситуацию, неинтересно, насрать. Забудьте», – сказал Александр во время прямого эфира.
Три недели назад португальское издание A Bola назвало Трубина «российским вратарем», позже это исправили. Анатолий отреагировал в соцсетях. «Для всех медиа – я украинец», – Трубин приложил к этим словам фото с флагом Украины.
Трубин родился в Донецке, а тренировался в Мариуполе
Анатолий – уроженец Донецка и бывший вратарь «Шахтера». В октябре 2021-го он тепло рассказывал о родном городе: «Я очень скучаю по тому Донецку, который был именно до [2014 года]. Процветающим.
Мне тогда, конечно, было все равно, я был маленьким, мало что запомнил. Потом ситуация изменилась. Какие-то все грустные. Не такие, какими были раньше: веселыми, ото всех веяло добром, а сейчас я этого не чувствовал. В декабре Новый год я там отпраздновал, 2020-й – и все».
Трубин увлекся футболом в шесть лет, тренировался в команде «Азовсталь-2». «Мариуполь – второй родной город для меня, – признался Анатолий в 2022-м. – В детстве мы там много тренировались, играли, ездили туда с семьей на море. Из Мариуполя моя девушка, там проживала вся ее семья. К счастью, они смогли оттуда выбраться.
Когда три года назад я присоединился к основной команде «Шахтера», у меня появилась возможность привезти к себе маму и сестру. Однако мой отец, бабушка, дядя и тетя все еще находятся в Донецке. Они в относительно безопасности, хотя существуют серьезные проблемы с водоснабжением и электричеством», – добавил Трубин.
Фото: Gettyimages/Eurasia Sport Images; East News/Cal Sport Media via AP Images
А тут обычный футболист, который никакого решения о начале СВО не принимал и даже этого решения публично не поддерживал, почему ему-то руку не пожать? Рука отвалится ? Выпишут из украинцев?
Когда власть насильно загоняет людей в автобусы и отправляет на фронт против их воли , стоит злиться на власть или на людей, у которых нет ресурса организованно этому сопротивляться? Ответ вроде очевиден. Но в отношении российских спортсменов украинские почему-то злятся на людей. Странная дихотомия.