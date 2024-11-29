Главный квиз про футбол: создал бывший автор Спортса, ходят звезды РПЛ, Сухина играет в команде «Сухины дети»

А вопросы задают Аршавин, Файзулин и Березуцкий.

За последние 10 лет барные квизы стали одним из главных развлечений после работы в крупных городах. Они популярны, потому что совмещают сразу много приятного: встреча с друзьями, вкусная еда и напитки, досуг вне дома, юмор и соревнование.

Квиз – это что-то похожее на «Что? Где? Когда?». Только вопросы проще, а вайб – расслабленнее. А еще играют не против телезрителей, а против людей за соседними столами. Таких же, как вы – фанатов «Гарри Поттера», музыки нулевых, сериалов и даже футбола.

Вопросы – про Диего Марадону, Елену Исинбаеву, Павла Погребняка и Валерия Непомнящего.

Спортивные квизы – узкий сегмент, но с яркими проектами. Самый крупный и популярный – «Квиз Плюс» бывшего автора Спортса Евгения Маркова. Но его важность – не из-за масштабов (хотя игры проводили в «Лужниках» и на стадионе «Локомотив») или сложности вопросов, а из-за атмосферы.

Потому что почти все участники – в джерси любимых команд: от «Милана» нулевых и «Барселоны» Гвардиолы до сборной Лаоса, «Абердина» или «Кайзер Чифс».

Вопросы задают Вячеслав Малафеев, Василий Березуцкий, а Роман Павлюченко даже провел целый раунд вопросов про него.

И все вместе поют фанатские песни, Максим и Аллу Пугачеву, знакомятся и находят друзей.

Вопросы от футболистов, пиво с участниками квиза и совместные выезды на «Спартак» и «Локомотив» – чем уникален «Квиз Плюс»

Возможно, вы помните Евгения Маркова, автора Спортса, который разговаривал с Кепой про щеглов , Дмитрием Радченко – про пчел и рыбалку , смотрел матчи «Торпедо» с крыши и тусил в Валенсии с Надей Карповой.

В 2019-м Женя занялся маленьким проектом – квизом в Санкт-Петербурге. Все начиналось случайно. Будущие создатели «Квиз Плюс» познакомились в чате телеграм-канала Глеба Чернявского: переписывались о футболе, сходили на несколько квизов, увидели недостатки и решили сделать свой проект: с мемами о российском футболе и атмосферой фанатского движа, а не «Что? Где? Когда?».

«Мы поняли, что квиз – это не просто ответы на вопросы, – рассказывает создатель «Квиз Плюс» Евгений Марков. – Во-первых, все любят соревноваться и выигрывать. Мало кто играет в футбол на высоком уровне и может поднять трофей над головой. А квиз дает такую возможность – стать «Лестером», постоянным чемпионом и получить медальку.

Во-вторых, это замена стадиона: тусовка, фанатские песни, взяться за плечи – и спеть Максим и Аллу Пугачеву.

Мы наполняли каждый элемент квиза. Например, в перерывах, чтобы народ не скучал, проводим специальные раунды в личном зачете. Попадают в него случайно. Можно выиграть футболки, перчатки Акинфеева с автографами и так далее.

Другая фишка – с футбольными формами. Все участники приходят к нам в игровых футболках, за некоторые – ситуативные скидки на билет.

Или названия раундов. Первый раунд у нас всегда – «Разминка от Палыча». В Москве – от Юрия Павловича Семина, в Питере – от Вячеслава Павловича Евдокимова, фотографа «Зенита» (я делал с ним огромное интервью на Спортсе).

Ну и другие мелочи. У нас сразу появились таблички под команды, фирменные бланки и ручки. Потому что обычные шариковые ручки – это все же колхоз».

Помимо креатива, футбольных форм и песен у «Квиз Плюс» есть еще одна уникальная фишка – вопросы от футболистов. Евгений Марков записывал их во время журналистских командировок. Во время интервью просил проговорить уже придуманный вопрос на камеру.

Например, Хорен Байрамян спрашивал: «В Ростове-на-Дону есть улица, по которой гуляют любители тенниса. Назовите ее?». Это улица Налбандяна!

«На каждом квизе звучат вопросы от игроков, – продолжает Марков. – Никита Баженов записывал видео: «Всем привет! Я Никита Баженов, за какой клуб я играю?» Алексей Сутормин, наш большой друг, прочитал стихотворение Державина и спросил, в чем фишка. Дело в том, что Сутормин картавит, а в тексте не было ни одной буквы «Р».

Обычно вопросы задаем лично. Но, например, Василия Березуцкого просили через друзей в Шанхае. Обращения напрямую не всегда работают. Единственный успешный холодный звонок – Виктору Файзулину. Бывший футболист «Зенита» прочитал сообщение в личке и записал видео».

Вопросы от игроков, креатив, мемы и футбольные формы создают атмосферу стильной тусовки в баре. Квизы проводит сам Марков – и добавляет расслабленности и неформальности:

«Мы определяем себя панками от мира футбольных квизов, – объясняет Евгений. – Наш квиз – как рок-концерт. Он не проходит часто (в нашем случае – раз в месяц), мы настраиваемся, выкладываемся, пьем пиво и чокаемся с командами, потому что у нас нет никакого расстояния между ведущим и участниками, у нас орут, выпрыгивают, спорят. И стресс, и кайф, и драйв.

Одно время я жестко тусовался после квизов, – продолжает Марков. – Каждый раз – до шести утра. Причем был сам не рад, домашние ругались. Но я не знал, как себя успокоить. Мы собирались с людьми из разных команд, пели песни, гуляли по ночной Москве. А в 6 утра придешь домой, выдохнешь – и ляжешь спать.

Один раз я оставил игрока из команды у себя дома. Человек отвечал на вопросы и так напился. Метро не работало, такси дорогое, вот и заночевал.

Иногда во время квиза понимаю, что в зале сидят классные ребята, и хочу с ними подружиться. Пользуюсь служебным положением, общаюсь. Я слежу за соцсетями всех участников, чтобы над ними можно было пошутить. Одна команда перед квизами провела какой-то корпоратив в бане, и я стебал их на квизе про баню.

С некоторыми мы сдружились. Например, с командой «Все вписались». Они работают в «Москве-Сити», все учились в ВШЭ, один из участников посетил все регионы России и летит сейчас в США через Лондон, потому что забанен в Евросоюзе. Причина: так хотел попасть на матч Дания – Россия на Евро, что подделал ковидный документ и просидел в шведской тюрьме две недели. Короче, интересные ребята. И они позвали на выезд за «Спартак» в Грозный. В итоге мы купили билеты через Владикавказ, посмотрели матч в последнем туре сезона-2021/22.

С другими ребятами ездил на ЦСКА в Ижевск, с кем-то – в Жигулевск на «Акрон» – «Локомотив».

Еще одна красивая история: за одну команду играют папа с сыном. У каждого семья, видятся нечасто, но раз в месяц вместе приходят на квиз. Я с ними подружился – и с отцом после какого-то квиза до 5 утра разговаривал про НХЛ. Не большой фанат хоккея, но тут как-то заладился разговор. А потом мы поехали на одном такси в две точки – я с квизовыми чемоданами, он – домой».

На «Квиз Плюс» приходят Геркус и футболисты «Зенита», а Сухина играет за команду «Сухины дети»

Приятная атмосфера и связь с футболом, шутки и отсутствие дистанции сделали «Квиз Плюс» самым народным и популярным в спортивном сегменте.

Но так было не всегда. Первые квизы проходили только в Санкт-Петербурге (там ниже конкуренция), участвовали по 6-7 команд и все шло наперекосяк: микрофон не работал, рекламы не было, а Марков нервничал и был недоволен собой.

«Я очень волновался, – говорит Марков. – У меня было много пауз в речи, я делил слова.

В общем, после квиза был опустошен и не спал. Но понял, что будущее есть. В соцсетях было видно, что людям понравилось и что они будут на это ходить.

Так что вышло классно и романтично».

Теперь квиз вырос. Сначала дошли до 15 команд в Санкт-Петербурге, потом появились первые спонсоры (причем сразу российский adidas), дальше – мероприятия в Москве. В 2024-м это главный российский спортивный квиз с штатом в 25 человек, младшему – 18 лет, дизайнер Илья пришел в проект, когда ему было 15.

На «квизовый слот» (два квиза подряд Москве и Санкт-Петербурге) приходит по 700 человек, билеты стоят около 600 рублей, часть доходов – от интеграции спонсора-букмекера (по ставке проход бесплатный).

Чаще всего игры проходят в барах. Это максимально выгодный бартер – заведения получают не меньше 200 голодных игроков в будний день, а квиз – бесплатную большую площадку.

Но иногда квизы играли и на стадионах. Например, на бровке «Локомотив» – правда, с большим количеством ограничений. Или на трибуне «Лужников» (вместили аж 500 человек, но пришлось платить за кейтеринг) или «Ростов-Арены».

Себестоимость квиза сильно зависит от площадки, города и количества людей. Главные расходы – зарплаты плюс призовой фонд и мерч. На одно мероприятие обычно уходит до 300 тысяч.

Создатели пробуют и другие форматы. Например, проводили квиз для игроков и сотрудников «Локомотива» прямо на базе в Баковке или для болельщиков «Ростова» на домашнем стадионе. Вопросы на предматчевых стадионных квизах (когда на экране показывают вопросы, а зрителям надо ответить в телефоне) некоторых команд РПЛ и сборной России – тоже от них.

«К нам приходят и фанаты, и комментаторы, и тренеры, и даже футболисты, – рассказывает Марков. – Например, «СКА-Хабаровск» приходили целой командой, в Питере были футболисты «Зенита»: регулярно Сутормин, Коваленко, Сергеев, которые играли за команду «Всплывающие», ее капитан – массажист «Зенита» Павел Скорик.

После чемпионства «Зенита» к нам пришли Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Александр Васютин и Вячеслав Караваев. Все вышли на сцену и фотографировались с ними. Было круто. Решаешь вопросы про тех, кто сидит с тобой рядом в зале.

К нам приходили комментаторы Роман Нагучев и Эльвин Керимов, менеджер Илья Геркус, футболисты Иван Злобин, Гаэль Ондуа, Юрий Бавин, два обладателя бриллиантовой совы Денис Лагутин и Кирилл Чернышев, главный редактор Спортса Влад Воронин, журналисты Александр Дорский, Андрей Панков, Гоша Чернов, Павел Городницкий, ребята из «Мяч Продакшн», Евгений Платонов из «Портье Дрогба», Федор Погорелов, команды «Броук Бойз», «Чисто Питер» из Медиалиги.

Крутая история получилась со Станиславом Сухиной. У нас есть команда «Сухины дети», ее капитан, Артем, очень инициативный парень. Он попросил помочь с приглашением Сухины. Я нашел контакт кого-то в «Факеле», Станиславу просто так сразу не напишешь – он же начальник команды. Короче, дозвонились, пригласили – и Сухина теперь приходит с ними на каждый квиз».

Изменилась и жизнь Евгения Маркова. Теперь он проводит свадьбы и мечтает поменять культуру футбольного боления в России:

«Похоже, людям понравился мой подход. Меня стали воспринимать как ведущего,

Возможно, все устали от занудных, долгих и дорогих ведущих – и ближе легкое, искреннее, местами панибратское ведение. Я уже провел три свадьбы. Одну из них – в Сербии, в городе Нови-Сад, для участников команды «Фак Эвребе» и фанатов «Челси», так что им важно было, что я разбираюсь в футболе, да и вся свадьба была в стиле «Челси», мы пели Blue is the Color, играли в квиз и все такое. Еще проводил корпоративы, например, сотрудникам «Спартака».

Когда оформил ИП, сразу стал невротиком. Я завишу от себя, так что мне не приходит зарплата, нет страховки, нужно самому за всем следить, платить налоги. Непривычно. Могу неделю не выходить из дома и работать, а могу вырваться и хоть сейчас поехать в Кострому.

Но еще это деформирует. Все время пытаешься придумать вопрос из всего вокруг. Вот смотрю на твой компьютер – и прикидываю вопросы про сборную Сербии, обратил внимание на какой-то прикольный номер на машине – и сразу думаешь о раунде про цифры, номера и футболистов.

Моя мечта – собрать целый сектор на каком-нибудь товарищеском матче России и Тринидада и Тобаго. Я был бы заводящим, и мы бы пели песни Михаила Круга или группы «Браво», как у нас на квизе. И так научились бы болеть за сборную России».

А еще Квиз+ проведет викторину в честь дня рождения Спортс’‘. Проверьте свои знания о Спортсе’’ и спорте – приходите 2 декабря в 19:30 на «ВТБ Арену»! Зарегистрироваться на квиз можно по ссылке .

Телеграм-канал Ярослава Сусова