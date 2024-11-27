🔥У Икарди новая девушка: она адвокат и работает над разводом Мауро с Вандой. Удобно!

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди встречается с адвокатом, которого он нанял для развода с Вандой Нарой.

Нара ранее сообщила, что пара рассталась навсегда. А ведь она была еще и агентом форварда.

По данным итальянского издания Corriere della Sera, Икарди встречается с адвокатом Анхелой Бургос, которая управляет собственной фирмой в Колумбии. Она и занимается разводом пары. Удобно?

«Икарди — привлекательный мужчина, очень культурный, джентльмен, но в данный момент я думаю о другом. Когда я работаю, я сосредотачиваюсь на деле, я не смотрю в другую сторону», — цитирует Бургос издание.