📸 Проблемы «Ман Сити» доводят Гвардиолу. Пепа спасает семья – он 35 лет в браке, старшая дочь стала успешной моделью

Пеп Гвардиола проходит через худший этап в своей тренерской карьере: впервые команда под его руководством уступила в пяти матчах подряд. Шестой игрой стала встреча «Ман Сити» с «Фейеноордом», который до 75-й минуты уступал 0:3, но в концовке вырвал ничью.

Гвардиола так сильно переживал, что расцарапал лицо и голову. Прессе он объяснил, что намеренно ранил себя.

Эксперт по языку тела считает, что каталонец сломлен: «В его поведении можно заметить около 20-ти тревожных сигналов. Это сочетание гнева, разочарования и опустошения. Он хочет, чтобы это закончилось».

К счастью, у Гвардиолы есть надежный тыл – его семья. Уже 35 лет тренер состоит в отношениях с замечательной Кристиной Серрой, пара познакомилась еще до того, как Пеп стал звездой «Барселоны».

Кристина происходит из династии модельеров, которые владеют бутиком Serra Claret в Барселоне. Именно там их пути впервые пересеклись. 18-летний Гвардиола прибыл на модную съемку для дизайнера Антонио Миро в бутик Serra Claret, там он впервые увидел Кристину. В 2014 году они отправились к алтарю в ратуше на окраине Барселоны.

Пеп называет супругу гуру моды:

«Моя жена – лучшая в мире во многих вещах, но она особенно хороша в моде. Обычно она говорит мне: «Не надевай то или это», а я ее слушаюсь. Я достаточно умен, чтобы понимать, что нужно следовать советам людей, которые в чем-то разбираются гораздо лучше меня, а в стиле она действительно хороша».

У Кристины и Хосепа трое детей – две дочери и сын.

Старшей дочке, Марии, уже 23 года, девушка построила успешную модельную карьеру.

Мария частенько ходит на матчи «Сити», чтобы поддержать отца.

В 2023 году, после завоевания требла с «Ман Сити», Гвардиола отвез родных в путешествие по Египту. Собралась вся семья: Пеп, Кристина, Мария, сын Мариус (21 год) и младшая дочка Виолетта (16 лет).

Пеп с детьми.

Отец и сын.

Такая чудесная семья точно поможет Гвардиоле преодолеть трудности.

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