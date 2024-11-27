Полевой в воротах на серию пенальти: тот самый Хосонов. Ни разу не упал в футболке наизнанку и почти взял удар!

Но не забил свой, с торчащей бирочкой.

Атракцион в Фонбет Кубке России: серию пенальти в Пути регионов за «Химки» против «Урала» пришлось провести полевому игроку, Хетагу Хосонову.

С одной стороны, Хосонова жаль: он явно совсем без опыта игры в воротах, он ни разу даже не упал. К тому же сам пошел бить, но попал в штангу.

С другой – получилось все равно ярко, он все равно главный герой этого матча.

Что Хосонов делал на пенальти? Пытался отбивать ногами, разок даже почти!

Вероятно, Хетаг даже в детстве не играл вратарем, он совсем не понимал, как и в какой момент нужно прыгать, поэтому сначала просто чуть выбегал вперед – надеялся видимо перехитрить бьющего, чтобы удар пошел в него.

Сначала совсем не получилось.

Потом – почти! Чуть бы раньше дернулся, и мог отбивать!

Вратарь «Урала» Денис Щербицкий конкуренту улыбался.

А что, когда еще такое увидишь. Да, Хосонов перевоплотился во вратаря вот так: надел синюю футболку наизнанку. Бирочка торчала всю дорогу.

Больше шансов игроки «Урала» не дали.

Хетаг, похоже, пытался быть терпеливым, к концу серии стал заходить чуть за лицевую, но все равно срывался намного раньше нужного.

«Химки» и так проигрывали в серии, потому что попали в штангу, сам Хосонов пошел бить последним – надо было забить, чтобы не вылететь сразу, потом нужен был промах/сэйв.

Но Хетаг сам попал в штангу, когда коллега улетел в другой угол.

И серия для «Химок» кончилась, команда вылетела.

Почему Хосонов не падал? И почему его фамилия так на слуху

Умение падать – вратарский навык, который непросто воспроизвести, даже если видел тысячу раз. Глеб Чернявский исследовал полеты киперов и разговаривал об этом со спецами.

«Если простому человеку ударить в угол и сказать прыгать за мячом, ему будет непонятно, как себя заставить это сделать, – объяснял экс-вратарь «Спартака» и реабилитолог Сергей Чернышук. – Он задумается: «Как я упаду? Что потом будет?» В итоге он просто проводит удар взглядом, и это будет абсолютно нормальная реакция».

У вратарей срабатывают рефлексы. Они не думают, как прыгнуть, а просто прыгают. Для вратарей это обыденная работа – просто привычный сигнал мозга, который поступает ко всем системам. Чтобы достигнуть этого, нужны годы тренировок. Невозможно встать в ворота первый раз в жизни и сразу прыгнуть за мячом».

Психологически обычного человека – а в этом контексте Хетаг Хосонов близок к обычному человеку – от прыжка в воротах останавливает неизвестность. Он не знает, каким будет приземление на твердую поверхность.

«Если простого человека подкинуть к девятке, то велика вероятность, что при приземлении он все себе переломает, – говорил Виталий Кафанов. – Поэтому первое, чему учат детей в воротах, правильно падать. Не ловить мяч, не играть в футбол, а именно правильно падать. С годами это все происходит автоматически. Падение – это вообще самое простое для вратаря. Делают не задумываясь, а травм от этого почти не получают».

Сейчас наблюдать за попытками Хетага Хосонова было отчасти забавно, но и без того мемный герой. Завирусился благодаря ВГИКу еще до того, как добился чего-то во взрослой карьере. Мем «тупо Хосонов» был хитом.

Сам Хетаг относился к этому спокойно, рассказывал Спортсу : «После какого-то матча разошелся этот мем, вообще ни с чего. Меня это никогда не задевало, нормально. Мы всегда смеялись, «ха-ха» ловили. Мне даже писал админ ВГИКа. До этого не читал, а тут подписался.

– Тебя в оффлайне называли тупо Хосоновым?

– Да, прямо на первой игре «Тамбова» с «Мордовией». Я пошел к угловому, а мне с трибуны: «Тупо Хосонов!» Забавно было. В командах это не прижилось: в ЦСКА я с первого дня был Хасом, в «Алании» – Хосом. А Березуцкий называл Хэштегом, все смеялись».

Почему Хосонов вообще стал вратарем?

Из-за удаления на последних минутах: Игорь Обухов получил красную карточку за игру рукой вне штрафной, а замен не оставалось.

Теоретически могли нафантазировать что-нибудь с черепно-мозговой травмой, чтобы получить шестую дополнительную. Но никто биться головой о землю или о штангу не стал.

Забавно, кстати, что сам Обухов однажды выходил на замену за «Зенит-2» полевым : тогда в команде Владислава Радимова не хватало игроков, и его выпустили во втором тайме помогать атаке.

И вот теперь вместо него на целую серию пенальти пришлось ставить не вратаря.

***

«Урал» благодаря такой серии прошел во второй четвертьфинальный этап Пути регионов.

Формально это ничья 1:1, но по сути победа – четверая подряд для молодого тренера Олега Шатова. Президент клуба Григорий Иванов назначил его как «и.о.» до конца зимней части сезона, чтобы срочно на пять игр не искать нового человека, и пока эффект стопроцентный.

У Шатова нет лицензии для работы главным постоянно, но Иванов уже сказал, что нового тренера не ищут – вероятно, «Урал» все ближе к поиску формального человека с лицензией, чтобы Шатов продолжал рулить.

Фото: vk.com/fckhimki_official ; скриншоты трансляции