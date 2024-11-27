«Он может украсть». Красивый ответ Дьокереша на копию его празднования игроком «Арсенала»
«Арсенал» разобрал «Спортинг» на выезде (5:1). Уже в конце первого тайма защитник лондонцев Габриэл Магальяэс сделал 3:0 и скопировал празднование главной звезды соперника Виктора Дьокереша.
Получилось не точь-в-точь, но ни у кого не было сомнений об адресате отсылки.
Дьокереш отреагировал с юмором:
«Он может украсть это, если не может придумать свое празднование! Я не знал, что он это сделал, но забавно, что ему нравится мой жест».