«Он может украсть». Красивый ответ Дьокереша на копию его празднования игроком «Арсенала»

«Арсенал» разобрал «Спортинг» на выезде (5:1). Уже в конце первого тайма защитник лондонцев Габриэл Магальяэс сделал 3:0 и скопировал празднование главной звезды соперника Виктора Дьокереша.

Получилось не точь-в-точь, но ни у кого не было сомнений об адресате отсылки.

Дьокереш отреагировал с юмором:

«Он может украсть это, если не может придумать свое празднование! Я не знал, что он это сделал, но забавно, что ему нравится мой жест».