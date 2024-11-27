«С Доннаруммой мы бы уже летели 0:3». Сафонов пропустил от «Баварии», но часть болельщиков его поддержала

Перед матчем между «Баварией» и «ПСЖ» на «Альнц Арене» болельщики французского клуба в социальных сетях резко критиковали Джанлуиджи Доннаруму и просили выпустить в стартовом составе Матвея Сафонова.

Луис Энрике услышал мольбы фанатов – россиянин защищает ворота своей команды в Мюнхене.

Однако еще до завершения первого тайма Матвей пропустил гол после углового на 38-й минуте. Мусиала немного помешал Моте на угловом — и он не смог выбить мяч. Ким забил головой в пустые ворота.

Мнения болельщиков традиционно разделились:

💬«Сафонов держал оборону весь первый тайм и пропустил из-за фола Мусиалы».

💬«Сафонов – положительное изменение для команды, с Доннаруммой мы бы уже летели 0:3».

💬«Слишком много драматизма по поводу пропущенного Сафоновым мяча, он делала неплохие сэйвы, просто защита играет не лучшим образом».

💬«Несмотря на ошибку Сафонова, он несколько раз до этого спасал ворота – счет мог бы быть крупнее».

💬«Надо убирать Сафонова и выставлять Джиджи во втором тайме».

💬«Если не жуткий Доннарума, то этот дурак Сафонов».

💬«Нашел хорошее фото Сафонова и Доннаруммы».

А на ваш взгляд, насколько Матвей виноват в пропущенном голе? Пишите в комментариях.