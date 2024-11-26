«Сафонов на его фоне – Нойер». Фанаты «ПСЖ» выбирают между Матвеем и Доннаруммой перед игрой с «Баварией»🧐

Уже сегодня вечером «ПСЖ» будет противостоять «Баварии» в Лиге чемпионов. Парижанам необходима победа: за прошедшие четыре матча они смогли набрать всего четыре очка и сейчас занимают 25-ую строчку в турнирной таблице.

Основной вопрос, который интересует всех болельщиков парижского клуба: кого Луис Энрике выберет в качестве основного голкипера на матч – Матвея Сафонова или Джанлуиджи Доннарумму?

Во время пресс-конференции перед матчем сам тренер ясности в этот вопрос не внес.

«Я хочу, чтобы все мои игроки были готовы к каждой игре, это моя цель, как тренера. Это цель на текущий сезон и на все последующие», – заявил Энрике.

Интересно, что многие болельщики хотят видеть в воротах именно россиянина.

💬«Я еще раз повторю: нужно ставить Сафонова в «основу», неважно, как он сыграет. Ставить Доннарумму после всех его пропусков в ЛЧ! Мы из-за него уже пожертвовали Навасом».

💬«Сафонов должен быть в стартовом составе, иначе будет казаться, что Энрике ограничен и погубит из-за этого клуб».

💬«Я полностью уверен, что сыграет Доннарумма – в этом вся проблема».

💬«Доннарумма настолько плох, что уже Сафонов считается «почти Нойером».

💬«Сафонов не идеален, но он точно лучше, чем сегодняшний Доннарумма».

💬«Я бы выбрал Сафонова, просто, чтобы посмотреть, что из этого получится».

💬«Я больше не доверяю Доннарумме в ЛЧ, так что пусть играет Сафонов».

Напомним, что итальянский голкипер провел три матча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и пропустил пять голов. У россиянина в активе один матч в турнире и «сухие» ворота.

А кого бы хотели видеть вы в воротах «ПСЖ»? Пишите в комментариях.