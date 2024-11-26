«Сафонов на его фоне – Нойер». Фанаты «ПСЖ» выбирают между Матвеем и Доннаруммой перед игрой с «Баварией»🧐
Уже сегодня вечером «ПСЖ» будет противостоять «Баварии» в Лиге чемпионов. Парижанам необходима победа: за прошедшие четыре матча они смогли набрать всего четыре очка и сейчас занимают 25-ую строчку в турнирной таблице.
Основной вопрос, который интересует всех болельщиков парижского клуба: кого Луис Энрике выберет в качестве основного голкипера на матч – Матвея Сафонова или Джанлуиджи Доннарумму?
Во время пресс-конференции перед матчем сам тренер ясности в этот вопрос не внес.
«Я хочу, чтобы все мои игроки были готовы к каждой игре, это моя цель, как тренера. Это цель на текущий сезон и на все последующие», – заявил Энрике.
Интересно, что многие болельщики хотят видеть в воротах именно россиянина.
💬«Я еще раз повторю: нужно ставить Сафонова в «основу», неважно, как он сыграет. Ставить Доннарумму после всех его пропусков в ЛЧ! Мы из-за него уже пожертвовали Навасом».
💬«Сафонов должен быть в стартовом составе, иначе будет казаться, что Энрике ограничен и погубит из-за этого клуб».
💬«Я полностью уверен, что сыграет Доннарумма – в этом вся проблема».
💬«Доннарумма настолько плох, что уже Сафонов считается «почти Нойером».
💬«Сафонов не идеален, но он точно лучше, чем сегодняшний Доннарумма».
💬«Я бы выбрал Сафонова, просто, чтобы посмотреть, что из этого получится».
💬«Я больше не доверяю Доннарумме в ЛЧ, так что пусть играет Сафонов».
Напомним, что итальянский голкипер провел три матча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и пропустил пять голов. У россиянина в активе один матч в турнире и «сухие» ворота.
А кого бы хотели видеть вы в воротах «ПСЖ»? Пишите в комментариях.