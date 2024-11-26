«Краснодар» отдал 0:3 с последней командой Первой лиги! Кубковый суперсюжет

Прошли «Тюмень» только по пенальти.

Невероятный камбэк в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России: «Тюмень» отыгралась с 0:3 против «Краснодара»! Гранд РПЛ выиграл только в послематчевой серии пенальти.

Два дубля, камбэк с 0:3, серия пенальти – бешеный матч в Пути регионов!

Команда Мурада Мусаева вела 3:0 к 53-й минуте, все было крайне спокойно. После гола Данилы Козлова до разгромного дублем довел Федор Смолов, его первый мяч – эстетика, два игрока «Краснодара» осознанно пропустили мяч, чтобы он дошел до форварда, Козлов и Георгий Арутюнян.

Казалось, легчайший выезд для «Краснодара» полуосновой. Но «Тюмень» быстро вернула интригу! Уже на 57-й минуте полузащитник Данил Кленкин выдал мастерский пас за спину обороне, Андрей Марьянов прострелил, а Станислав Поройков замкнул, попал под руку Юрия Дюпина.

Следом Поройков закинул второй – после стенки с Данилом Карповом и паса пяткой. Станислав заходил и на хет-трик, а на 87-й «Тюмень» все-таки сравняла: вышедший на замену Денис Ткачук на опыте продавил 20-летнего Дмитрия Кучугуру и попал в нижний угол. 3:3 в самом конце – подвиг от последней команды Первой лиги!

Но вот на серию пенальти тюменцев не хватило. Хотя «Краснодар» тоже нервничал: опытный Юрий Газинский зарядил в перекладину первым ударом. Дюпин помог двумя сэйвами – идеально потащил из углов и оставил в турнире.

У «Краснодара» три ничьих подряд без учета пенальти. До этого не выиграли у «Рубина» (1:1) и «Химок» (2:2) в чемпионате. В РПЛ из-за этого упустили 1-е место, шанс на Кубок тоже пока остается – но проигрывать в Пути регионов нельзя, нет второго шанса.

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«Краснодар» чуть не влетел главному аутсайдеру Первой лиги. «Тюмень» набрала всего 12 очков за 20 туров и идет последней 18-й: лишь три победы и 14 поражений (пять – разгромные). Здесь тоже необходим дикий камбэк, чтобы не упасть во Вторую лигу: восемь очков до спасительной 15-й строчки, шесть – хотя бы до предпоследнего места, там «Алания».

Правда, недавние матчи с командами, которые борются за РПЛ, команде удались: с «Сочи» до 90-й минуты играли по нулям, тульский «Арсенал» на выезде обыграли.

Дубль «Краснодару» у 20-летнего защитника Станислава Поройкова – это воспитанник ЦСКА и «Локомотива». С лета 2022-го он играл в молодежке «Химок», четыре матча провел за основу у Андрея Талалаева. Поройков бьет с обеих ног и может играть на трех позициях: фланги защиты и опорником.

Корни удобной двуногости – в детской травме на поле. «Когда мне было лет восемь-девять, я получил травму правого голеностопа, полтора месяца не мог бить и отдавать передачи. Поэтому я не только на тренировках, но и перед и после них, даже во дворе выходил и оттачивал левую ногу», – рассказывал Поройков официальному сайту «Химок».

«Тюмень» арендовала защитника на сезон-2024/25. В Первой лиге Станислав чаще выходит со скамейки, зато в Кубке кладет голы гранду РПЛ.

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Фото: vk.com/fckrasnodar ; vk.com/tyumen_fc