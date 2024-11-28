Отмечаем 20 лет чемпионства с новым мерчем. Посмотрите, что из этого вышло

В память о нашей победе.

В ноябре 2004 года «Локомотив» уверенно шел к очередному чемпионству. 8 ноября в предпоследнем, 29-м, туре победа над «Торпедо» вывела клуб на первое место, а 12 ноября, выиграв у «Шинника», «железнодорожники» стали чемпионами во второй раз в своей истории. Это время навсегда останется в памяти клуба и болельщиков.

Мы изначально хотели выпустить мерч со старым логотипом, так как большая часть болельщиков не приняла «ребрендинг» 2013 года и продолжала активно использовать старую эмблему – ту самую, времен первых чемпионств «Локомотива». Если посмотреть на любой масштабный перфоманс фанатов – всегда использовалась именно эта версия. И, конечно, мы знаем, что в тренде создавать ретро-коллекции.

Симбиоз этих факторов позволил определиться в итоге с тем, как должна выглядеть коллекция. Мы подобрали ткани и цвета под стать эпохе, все нанесения сделали с применением «ретро» технологий свойственных «нулевым»: вышивка, объемная печать. Согласовали памятный логотип Russian Railways, а также для нанесения на спине подобрали шрифт, который украшал тренировочную экипировку в 2004 году.

В итоге результат не заставил себя ждать, коллекция показала хорошие результаты продаж еще до запуска рекламы.

Коллекция олицетворяет чемпионский дух 2004 года, когда «Локомотив» вновь поднялся на вершину российского футбола. Вашему вниманию — худи, свитшоты, лонгсливы, футболки и другие изделия из плотного 100-процентного хлопка.

Отдельная и важная деталь — вышитая или напечатанная надпись на спине FC LOKOMOTIV MOSCOW, выполненная тем же шрифтом, который украшал тренировочную экипировку клуба 2004 года.

Фото: shop.fclm.ru