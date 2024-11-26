«Я отыграл 60 минут с «Сити» со сломанной костью в лодыжке». Так «Тоттенхэм» потерял Викарио

Выручит 36-летний Форстер.

«Тоттенхэм» остался без Гульельмо Викарио: вратарь пропустит несколько месяцев из-за перелома голеностопа. Сломался во время недавнего разгрома «Ман Сити» (4:0) – несмотря на повреждение, доиграл до конца и довел команду до красочной победы.

Теперь будет восстанавливаться после операции – огромная потеря для лондонцев.

«Я отдал команде все, что у меня было». Клуб поддержал Гульельмо и ждет восстановления

«Тоттенхэм» сообщил, что у основного вратаря выявили перелом голеностопа: «Наш медицинский персонал осмотрит Гульельмо, чтобы определить, когда он сможет вернуться к тренировкам. Мы все поддерживаем тебя, Вик».

Гульельмо Викарио уже перенес операцию.

Причем даже несмотря на перелом, Викарио доиграл матч с «Ман Сити» до конца. Об этом он сообщил позже в соцсетях: «Я отыграл 60 минут на «Этихаде» со сломанной костью в лодыжке, отдав команде абсолютно все, что у меня было. К сожалению, другого выхода не нашлось… Мне потребовалась операция».

Тяжелейшая потеря для «Тоттенхэма»: в прошлом сезоне Викарио полностью отыграл все 38 матчей, а в этом накопил уже 12. Оставался в запасе только в кубковых турнирах, уступал место 36-летнему Фрэйзеру Форстеру.

Скорее всего, Викарио заменит резервист Форстер – в 2023-м он страховал после травм Льориса

Пока все идет к тому, что с первых минут будет выходить 36-летний Фрэйзер Форстер. Самый опытный кандидат: другие, 26-летний Алфи Уайтмэн и 25-летний Брэндон Остин, за основу еще не играли и явно уступают второму вратарю команды.

Форстер в этом сезоне появляется только в кубках, и то нечасто: лишь три матча – против «Ковентри» в Кубке лиги и против «АЗ» и «Галатасарая» в Лиге Европы. В АПЛ-2024/25 англичанин пока не появлялся.

Теперь придется спасать и в лиге – опыт есть. В сезоне-2022/23 он уже выручал после травм Уго Льориса. Француз вылетал из-за повреждения колена и проблем с бедром и пропустил практически всю финальную часть прошлого сезона.

Спасать позвали Форстера: включился в феврале (до этого тоже появлялся преимущественно в кубковых турнирах) и практически полностью отыграл оставшуюся часть сезона. Льорис вернулся только на три матча, а летом покинул клуб. Вскоре пришел Гульельмо Викарио и застолбил место в основе – Фрэйзера снова сдвинули в запас.

Теперь получает второй шанс за полтора года.

Фото: Gettyimages.ru /Marc Atkins