Экс-тренер «МЮ» считает, что Роналду нужно перейти в «Рексхэм»: это поможет Кришу попасть в Голливуд

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен (работал помощником сэра Алекса) считает, что переход в «Рексхэм» может стать хорошим шагом вперед в карьере Криштиану Роналду.

Меленстен считает, что такой трансфер приведет Роналду к карьере в Голливуде, так как клубом владеет Райан Рейнольдс.

«Рексхэм» сейчас занимает третье место в английской лиге 1, а в следующем сезоне уже может оказаться в Чемпионшипе.

«Криштиану Роналду в «Рексхэме»? В футболе может случиться все, что угодно», — сказал Меленстен. «Главное, о чем он будет думать, — сможет ли он добиться успеха в такой среде».

«Это интригующая идея, такой переход может помочь ему попасть в Голливуд благодаря связям с Рейнольдсом.

Кто знает, может, он станет следующим Джеймсом Бондом».

Как думаете, кого Роналду мог бы сыграть в кино?