Герои тура РПЛ: рекордный Угальде, автор камбэка с ЦСКА, спаситель ценой травмы

И Вера на весну.

Сборная 16-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Иван Ломаев, вратарь, «Крылья Советов» (2,04%) – 8 очков

«Крылья Советов» вытащили тяжелейший матч с «Ахматом», а один из главных героев – Ломаев. Он и с пенальти справился, и три сэйва сделал. Самарцы победили, а кипер принес 8 очков даже с пропущенным. Впереди у «Крыльев Советов» выездные матчи с «Зенитом» и «Ростовом», но еще важнее, что Ивана заменили сразу после отбитого пенальти из-за травмы.

Нуралы Алип, защитник, «Зенит» (0,74%) – 9 очков

Тренд этого тура в обороне – добирать бонусами, а не сухарями. Ломаев, Кабутов, Ороз – все пропустили. Единственное исключение – Алип. Зенитовец не только отдал важный голевой пас в концовке с «Оренбургом» на Александра Ерохина, но и помог команде сыграть на ноль. За счет этого он самый результативный в обороне за 16-й туре. Но взять Нуралы вы вряд ли захотите, конкуренция за два слота «Зенита» велика.

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Лукас Вера, полузащитник, «Химки» (4,01%) – 10 очков

Спас домашний матч «Химок» с «Краснодаром» своими 1+1. Вера не всегда феерит, но по очкам уверенно лучший полузащитник команды. Можно было бы рассмотреть, но впереди гостевые игры с московским «Динамо» и «Локомотивом», поэтому запоминаем на весну.

Манфред Угальде, нападающий, «Спартак», (22,18%) – 21 очко

Повторил лучший результат сезона за Максимом Глушенковым. Покер Угальде принес «Спартаку» победу в дерби над «Локомотивом». Впереди выезд к «Краснодару». И вроде бы, если Манфреда нет, добирать не стоит, но он в прекрасной форме (6+2 за два тура), сильно отговаривать тоже не хочется.

Егор Голенков, нападающий, «Ростов» (1,95%) – 8 очков

За ЦСКА в этом матче уже привычно забил очередной защитник (Келвен), матч с «Ростовом» шел к победе, но все перевернул в последние 15 минут вышедший на замену Голенков дублем. Впереди у «Ростова» домашние игры с «Пари НН» и «Крыльями Советов». Егора можно рассматривать, но внимательно следите за ориентировочными составами, он без твердого места в основе.

Дедлайн 16-го тура – 30 ноября (суббота) в 14:00 мск . Тур откроет матч «Акрон» – «Оренбург».