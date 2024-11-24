📹Блогер показал люксовую жизнь Тоуни в Саудовской Аравии. Форвард берет от жизни все

Летом экс-форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэме», но вместо этого выбрал саудовский «Аль-Ахли». Конечно же, по очевидной причине − его зарплата составляет 25,5 млн евро и еще 6,3 млн у него бонусы.

После переезда на Ближний Восток Тоуни обзавелся впечатляющим жильем. О том, в каких условиях англичанин живет, мы узнали благодаря видео, которое опубликовал его друг.

На заднем дворе есть мини-футбольное поле с воротами, собственный кинозал, бассейн, гольф, бильярд и другие развлечения. Впрочем, вы можете увидеть все сами.