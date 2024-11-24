Офсайдные линии из Китая не помогают в спорных моментах? Ракурсы из-за ворот – совсем грусть

Влияет и человеческий фактор.

РПЛ почти год живет с офсайдными линиями от китайской компании Rigour Tech. Вопросы остаются: и по решениям, и по ракурсам.

Линии не всегда убеждают, был ли офсайд. А из-за ворот увидеть еще сложнее

В этом туре – сразу два повода обсудить китайские линии.

ВАР просматривал четвертый гол «Спартака» в дерби с «Локомотивом» на офсайд в самом начале атаки – решили, что Барко был в правильном положении.

В матче «Крыльев» с «Ахматом» (2:1) офсайд зафиксировали у Игоря Дмитриева: его гол в середине первого тайма не засчитали. Он был на одной линии с Жировым, но правильность положения не понять даже с графикой. Решают миллиметры, здесь – не в пользу атаки.

Второй гол ЦСКА в матче с «Химками» в первом туре (2:0) проверялся на офсайд почти пять минут. Мойзес вовремя добил в сетку. Ассистент засчитал, ВАР не вмешался. Линии тоже не дают четкой уверенности – здесь в плюсе атака.

В седьмом туре «Локо» вроде бы сравнял счет с «Краснодаром» – ассистент засчитал гол Евгения Морозова на 31-й минуте. Но ВАР после длительного просмотра все-таки отменил. Защитник замкнул навес Батракова – снова момент на грани, еще и много игроков на линии офсайда.

Иногда бывают проблемы и с ракурсом.

В матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо» (2:1) долго проверяли гол Кагермазова со стандарта. С обычной камеры показалось, что офсайда не было.

Гол в итоге засчитали – и через несколько минут мы увидели вариант с линиями. Правда, из-за ворот офсайд определить сложновато.

Первый гол «Оренбурга» в матче с «Динамо» мы тоже посмотрели из-за ворот. Там отрывается Саид Сахархизан – по мнению арбитров, без офсайда.

Суммируем: по картинкам неясно, был ли офсайд. А решения разные: иногда гол засчитывают, иногда – отменяют. Ну и ракурсы из-за ворот, конечно, не впечатляют.

Как устроены офсайдные линии? Что за компания работает в РПЛ?

Rigour – новичок в футболе, поэтому для них подписание контракта с РФС – важный шаг. «Rigour должна оправдывать ожидания, постоянно повышать уровень технологий и обслуживания, а также способствовать дружественному сотрудничеству между Китаем и Россией в области спорта», – заявил руководитель компании Лю Чжэн на подписании договора в Москве.

Rigour Tech отвечает только за офсайдные линии. ФИФА разделяет ВАР и офсайдные линии и сертифицирует их по-разному. Китайская компания получил сертификат ФИФА только летом 2023-го – и уже работает в РПЛ.

Помимо китайской сертифицировано только пять систем для офсайдных линий: Hawk-Eye (Великобритания – предыдущий провайдер РПЛ), EVS Broadcast Equipment SA (Бельгия), Deltacast (Бельгия), SportsMEDIA Technology Corporation (США), Viewww (Германия).

Технологии видеоповторов в РПЛ обеспечивает Slomo.TV. Формально это американская компания с офисом в Калифорнии. Но у нее русские корни: есть подразделение в России. Также в руководстве Slomo.TV присутствуют россияне: например, технический директор – выпускник Иркутского государственного университета Игорь Витиорец. Изначально предполагалось, что РФС может разработать свой софт вместе со Slomo.TV – в июле 2022-го в РФС обещали, что за месяц-два вопрос решится. Но в итоге вернулись к стороннему поставщику.

На всякий случай уточним: офсайдные линии видеосудьи чертят совместно с реплэй-оператором с помощью специального софта, это не полуавтоматическое определение офсайда, как в ЛЧ. Здесь большую роль играет человеческий фактор: для правильного решения нужно очень точно выбрать момент паса для стоп-кадра. Так что технология не исключает риск ошибочных решений.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Филиппов