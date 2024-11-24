💛 История, которая вдохновляет: Модрич отправил «Золотой мяч» и подарки травмированному игроку

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, звезда мирового футбола и обладатель «Золотого мяча»-2018, снова напомнил всем, что великим его делают не только футбольные подвиги, но и поступки за пределами поля.

Молодой хорватский футболист Иван Щепина, подающий большие надежды, несколько месяцев назад столкнулся с серьезным испытанием — тяжелой травмой головы. Этот инцидент поставил под угрозу не только его карьеру, но и здоровье. В такие моменты особенно важно не терять веру и чувствовать поддержку. И Лука протянул руку помощи.

Модрич отправил Ивану свой «ЗМ», чтобы юный спортсмен мог сфотографироваться с престижной наградой и получить вдохновение. Но на этом Лука не остановился — в посылке также были подписанный мяч и футболка, переданные с личными словами поддержки.

«Я надеюсь, что это поможет тебе верить в себя и бороться за свое восстановление», — написал Модрич.