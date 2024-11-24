Девушка Сака – 🔥💣: она помогает игроку «Арсенала» планировать время

Букайо Сака проводит очередной мощный сезон в «Арсенале». Помогает ему в этом Толами Бенсон – 23-летняя девушка, которая встречается с Букайо еще с 2020 года.

Пара сперва держала отношения в секрете, и только в 2022 году их заметили на яхте в Дубае, а затем на матчах сборной Англии. Толами поддерживала парня на Евро-2024:

Англичанка окончила факультет искусств Бирмингемского университета по специальности «связи с общественностью», а сейчас она менеджер по планированию в лондонской компании Zenith.