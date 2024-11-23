Голенков – джокер дня! Вышел на 75-й и уложил ЦСКА дублем

Вот это камбэк.

«Ростов» перевернул матч с ЦСКА – вырвал победу (2:1), хотя к 77-й минуте проигрывал. Все благодаря нападающему Егору Голенкову, который оформил дубль после выхода на замену.

Главный джокер «Ростова» прямо сейчас.

Контрастные таймы ЦСКА: гол до перерыва и ноль ударов после. Голенков забивает только со скамейки

ЦСКА бодро начал и открыл счет уже на 4-й минуте: Келвен обыгрался с Тамерланом Мусаевым и прошил в дальний. В первом тайме московский клуб смотрелся мощнее, но не развил успех.

А зря: во втором Егор Голенков перевернул игру. Вышел на 75-й минуте и уже спустя две сравнял: получил мяч в штрафной и зарядил в девятку, помог рикошет. Никто верил, что летит в ворота – даже Игорь Акинфеев!

На 89-й Голенков принес «Ростову» победу: после штрафного Игорь Дивеев срезал в перекладину, мяч отскочил прямо на голову Голенкову. Удар в пустой угол – как орешки.

Отпраздновал, несколько раз «расстреляв» воздух – красиво!

Теперь у нападающего четыре гола в сезоне РПЛ – забил ЦСКА столько же, сколько за прошлые 10 матчей. И все мячи после выходов на замену! В XXI веке еще лишь два игрока «Ростова» забивали 4+ со скамейки за сезон: Роман Адамов в 2003-м (4) и Дмитрий Кириченко в сезоне-2012/13 (5).

ЦСКА впервые не ударил в створ за тайм, «Ростов» не побеждал красно-синих с 2020-го

И не сказать, что победа «Ростова» незаслуженная. Парочка деталей от Александра Дорского про второй тайм: «Дубль Голенкова, вероятно, немного повлияет на общее восприятие игры (даже после перерыва у «Ростова» было не очень много моментов), но атака (и контратака) у ЦСКА снова пропала.

– 0-6 по ударам (0-2 по ударам из штрафной);

– 2-12 по касаниям в чужой штрафной».

«Ростов» оторвался от «Акрона» и укрепился на восьмом месте.

● Да-да, ЦСКА ни разу не пробил по воротам во втором тайме – впервые за все время сбора статистики (с 2009-го)! Как минимум в прошлых 478 матчах хотя бы один удар выжимали во всех таймах.

● «Ростов» прервал 9-матчевую серию без побед против ЦСКА в РПЛ – это был антирекорд команды против московского клуба в чемпионате. Не могли выиграть с марта 2020-го, теперь получилось.

● Тамерлан Мусаев набрал уже 15 результативных баллов за ЦСКА в РПЛ (11+4) – на 5+ больше остальных игроков команды в 2024 году. Хотя в лиге не забивает чуть больше месяца – с октябрьского матча против махачкалинского «Динамо» (0:1).

В следующем туре ЦСКА 30 ноября примет «Рубин», «Ростов» в этот же день сыграет дома с «Пари НН».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф