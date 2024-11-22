👎🤣 «Обещал порвать интернет, но порвал себе...» В соцсетях высмеивают выпуск шоу Роналду с Mr. Beast – Кришу советуют позвать одного аргентинца... 🐐

Вчера Криштиану Роналду выпустил очередной ролик на своем ютуб-канале. Можно сказать, что он был одним из самых ожидаемых. Помимо самого первого.

Сам португалец афишировал его так: «Мы сломаем интернет».

Таинственным гостем оказался неофициальный король Ютуба Mr. Beast. И... цифры действительно впечатляют. В отличии от контента.

На данный момент там 24 млн просмотров. И первое место в трендах. Но... учитывая афишу, нельзя сказать, что Криш «порвал» интернет. И это мнение соцсетей.

Особенно популярный аргумент – сравнение с анонсом GTA VI, набравшим на старте более, чем в четыре раза больше просмотров.

💭 «Чтобы сломать интернет, нужно позвать Месси».

💭 «Мы все знали, что ничего они не сломают».

💭 «Ему нужно было пригласить Месси. У Биста нет поклонников – все смотрят только его канал».

💭 «Это и рядом не стояло с GTA».

💭 «Хайп был нереальный».

💭 «Обещал порвать интернет, но порвал себе... штаны»

💭 «Он не позовет Лео, потому что это будет значить, что Месси поставил ему рекорд, а не он».

«Скоро умрешь». Mr Beast удивил Роналду – Криш не замедлил с ответом😉💪