«Скоро умрешь». Mr Beast удивил Роналду – Криш не замедлил с ответом😉💪

Ранее на этой неделе Криштиану Роналду объявил, что следующий выпуск на его популярном YouTube канале взорвет интернет, заставив фанатов гадать, кого они увидят в качестве гостя Криша.

Хотя многие надеялись на появление Лионеля Месси, в четверг наконец-то стало известно, что гостем станет самый популярный YouTube-блогер в мире – Mr Beast.

В сети завирусился кусок разговора Криша с Бистом о возрасте футболиста.

Ошеломленный откровением Роналду о его возрасте, ютубер пошутил: «Почти 40! Ты скоро умрешь, каково это?».

Португальский нападающий посмеялся над этим комментарием, но затем быстро ответил: «Я собираюсь жить до 100 лет, просто чтобы ты знал».

Канал Mr Beast с более чем 331 миллионом подписчиков является крупнейшим на YouTube, он стал известен своими высокобюджетными видео, в которых фанаты часто соревнуются друг с другом за огромные денежные призы.

Но после того, как канал Криштиану Роналду быстро вырос до 67 миллионов подписчиков менее чем за три месяца, статус крупнейшего YouTube-блогера может оказаться под угрозой для Mr Beast.