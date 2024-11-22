При покупке земли под новую клубную базу «МЮ» в контракт прописали два очень странных пункта. В них трудно поверить 😂

После печально известного интервью Криштиану Роналду болельщики во всем мире узнали о том, что на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне не все в порядке. Хотя некоторые в принципе первый раз услышали ее название.

Несколько лет назад сэр Алекс Фергюсон стал гостем подкаста UTD Podcast. Тогда легенда рассказал байку о том, как он вместе с клубом искал землю под новую клубную базу «МЮ» и с какими странностями они столкнулись.

«Когда я только пришел в клуб, Клифф была прекрасна (первая тренировочная база «МЮ», на которой сейчас тренируется женская команда и молодежь, − прим. Спортс''), но потом клуб вырос. Нам пришлось сделать пристройку к уже существовавшему крытому помещению, чтобы парни могли одеваться: в самом здании уже не было места».

«Тогда я начал бродить по Манчестеру в поисках участка земли, на котором мы могли бы построить новую тренировочную базу. Мы охотились буквально повсюду, в частности, в Северном Манчестере».

Затем шотландец рассказал, как бывший главный скаут и директор академии Лес Кершоу обратился к нему вместе с другом из нефтяной компании Shell.

«Shell пытался продать часть своей земли в Каррингтоне и мы поехали посмотреть. Размер земли, которую мы получали, кажется, был 28 акров или что-то вроде того, но были ограничения, которые не могу понять по сегодня.

«Часть ограничений заключалась в том, что в случае войны мы должны были превратить землю в картофельные поля. А в самом конце нужно было выделить акр или два для канадских гусей».