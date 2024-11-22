«Крылья Советов» сыграют в специальных футболках ко Дню матери🥰 А все желающие мамы могут бесплатно получит билеты на матч!
Ближайший матч «Крыльев» состоится 24 ноября – в День матери команда из Самары примет «Ахмат» в РПЛ.
В честь праздника футболисты «Крыльев Советов» выйдут на поле в особых футболках — у каждого под эмблемой будет написано имя его мамы.
Более того, футбольный клуб в честь этого особенного праздника дарит всем мамам билеты на игру с «Ахаматом». Билеты можно получить мобильном пункте МФЦ на «Солидарность Самара Арене». Всё, что необходимо — предоставить копию свидетельства о рождении или паспорт с отметкой о детях
Спасибо мамам, что они есть!