«Крылья Советов» сыграют в специальных футболках ко Дню матери🥰 А все желающие мамы могут бесплатно получит билеты на матч!

Ближайший матч «Крыльев» состоится 24 ноября – в День матери команда из Самары примет «Ахмат» в РПЛ.

В честь праздника футболисты «Крыльев Советов» выйдут на поле в особых футболках — у каждого под эмблемой будет написано имя его мамы.

Более того, футбольный клуб в честь этого особенного праздника дарит всем мамам билеты на игру с «Ахаматом». Билеты можно получить мобильном пункте МФЦ на «Солидарность Самара Арене». Всё, что необходимо — предоставить копию свидетельства о рождении или паспорт с отметкой о детях