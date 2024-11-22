В Италии будет жарко: «Милан» примет «Ювентус», а самые горячие болельщицы соберутся на трибунах😍🍓
Международный перерыв закончился, и футболисты вернулись в расположение своих клубов.
Завтра в Серии А большой матч – «Милан» принимает «Ювентус». У обеих команд не самая лучшая ситуация в чемпионате: «Юве» идет шестым, набрав 24 очка после 12 матчей, а «Милан» занимает седьмую строчку с 18-ю очками, но после 11 матчей. Лидером Серии А остается «Наполи» – у южан 26 очков.
Во время громкого противостояния игроков «Милана» и «Ювентуса будут поддерживать их вторые половинки. Давайте познакомимся с ними поближе.
Начнем с хозяев поля:
За Тео Эрнандеса болеет эффектная супруга Зои.
Кристиана Пулишича поддержит его девушка Алекса.
За Рафаэла Леау будет переживать красотка Инес.
А за Луку Йовича - шикарная София.
Давиде Калабрия поддержит его девушка Илария.
У гостей с поддержкой тоже все отлично:
За Душана Влаховича болеет его девушка Ваня.
За Дугласа Луиса болеет Алиша Леманн.
Кенана Йылдыза поддержит его девушка Карлотта.
За Тена Копмейнерса болеет красотка Роза.
А за Милика переживает роскошная Агата.