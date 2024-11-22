В Италии будет жарко: «Милан» примет «Ювентус», а самые горячие болельщицы соберутся на трибунах😍🍓

Международный перерыв закончился, и футболисты вернулись в расположение своих клубов.

Завтра в Серии А большой матч – «Милан» принимает «Ювентус». У обеих команд не самая лучшая ситуация в чемпионате: «Юве» идет шестым, набрав 24 очка после 12 матчей, а «Милан» занимает седьмую строчку с 18-ю очками, но после 11 матчей. Лидером Серии А остается «Наполи» – у южан 26 очков.

Во время громкого противостояния игроков «Милана» и «Ювентуса будут поддерживать их вторые половинки. Давайте познакомимся с ними поближе.

Начнем с хозяев поля:

За Тео Эрнандеса болеет эффектная супруга Зои.

Кристиана Пулишича поддержит его девушка Алекса.

За Рафаэла Леау будет переживать красотка Инес.

А за Луку Йовича - шикарная София.

Давиде Калабрия поддержит его девушка Илария.

У гостей с поддержкой тоже все отлично:

За Душана Влаховича болеет его девушка Ваня.

За Дугласа Луиса болеет Алиша Леманн.

Кенана Йылдыза поддержит его девушка Карлотта.

За Тена Копмейнерса болеет красотка Роза.

А за Милика переживает роскошная Агата.