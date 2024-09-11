От Adidas и Nike до Etihad и Эда Ширана. Сколько клубы АПЛ зарабатывают на спонсорстве на майках
Один из самых очевидных способов футбольному клубу заработать − оформить сделку с техническим спонсором и продать место на майке для кого-то другого.
Интернет-издание Sporting Intelligence подготовило удобную таблицу, которая показывает, сколько клубы АПЛ получают от контрактов, заполняющих свободное место на игровых джерси. Здесь описаны сделки как с техническими спонсорами, поставляющими майки и другой мерч, так и теми, которые наносятся на грудь и плечо.
Предсказуемый лидер − «Манчестер Юнайтед». Их уникальный контракт с «Адидас» приносит 90 млн фунтов в год, а если прибавить сюда доход от сотрудничества со Snapdragon и DXC, то получается 170 млн.
Пакет Puma + Etihad + OKX приносит «Манчестер Сити» 150 млн фунтов, а Nike + Standard Chartered + Expedia, нанесенные на майки «Ливерпуля» − 137 млн.
В аутсайдерах предсказуемо «Ипсвич», который зарабатывает от Umbro всего 1 млн фунтов, еще столько же платит Halo, а совладелец клуба певец Эд Ширан дает еще 4 млн.
Остальные клубы АПЛ вы можете увидеть в таблице:
Кстати, в 2010 было ровно в 10 раз меньше.
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