От Adidas и Nike до Etihad и Эда Ширана. Сколько клубы АПЛ зарабатывают на спонсорстве на майках

Один из самых очевидных способов футбольному клубу заработать − оформить сделку с техническим спонсором и продать место на майке для кого-то другого.

Интернет-издание Sporting Intelligence подготовило удобную таблицу, которая показывает, сколько клубы АПЛ получают от контрактов, заполняющих свободное место на игровых джерси. Здесь описаны сделки как с техническими спонсорами, поставляющими майки и другой мерч, так и теми, которые наносятся на грудь и плечо.

Предсказуемый лидер − «Манчестер Юнайтед». Их уникальный контракт с «Адидас» приносит 90 млн фунтов в год, а если прибавить сюда доход от сотрудничества со Snapdragon и DXC, то получается 170 млн.

Пакет Puma + Etihad + OKX приносит «Манчестер Сити» 150 млн фунтов, а Nike + Standard Chartered + Expedia, нанесенные на майки «Ливерпуля» − 137 млн.

В аутсайдерах предсказуемо «Ипсвич», который зарабатывает от Umbro всего 1 млн фунтов, еще столько же платит Halo, а совладелец клуба певец Эд Ширан дает еще 4 млн.

Остальные клубы АПЛ вы можете увидеть в таблице: