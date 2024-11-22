Смена двух тренеров за день – это вообще как? Устроила «Пьяченца» и вернулась к тому, с кем начинала сезон

Круче легендарного «Палермо».

Внезапно «Пьяченца» из Серии D оказалась в центре внимания.

Там когда-то играли и братья Индзаги, и Альберто Джилардино, и Энцо Мареска, и Сандро Тонали – но сейчас клуб ворвался к нам в ленты с комичным поводом.

Две смены тренера за день – как это было? Почему?

Утром 19 ноября «Пьяченца» объявила, что вместо Кармине Парлато главным тренером станет Симоне Бентивольо. Поводом для отставки Парлато, руководившего командой с 7 октября, стало выездное поражение от «Сан-Марино».

Бентивольо провел дневную тренировку, но как раз в это время вспыхнули протесты болельщиков: местные тиффози были недовольны кандидатурой нового тренера.

Если верить местным СМИ, из-за скандала в 2011-м. Тогда Симоне – тогда еще игрок «Кьево» – получил 13-месячную дисквалификацию после расследования о нелегальном беттинге и договорных матчах. Игрок «Пьяченцы» Карло Джервасони попался на ставках, в его показаниях всплыли имена нескольких заметных футболистов – в том числе и Бентивольо.

Их обвиняли в организации договорных матчей: под подозрением был матч «Палермо» – «Бари» в мае 2011-го. Обвинение требовало для Бентивольо три с половиной года бана, в итоге остановились на 13 месяцах. Фанаты мутную историю запомнили и не захотели видеть ее участника главным тренером.

Руководство прислушалось: уже вечером Бентивольо отправили в отставку – по сути, он отработал меньше суток. А новым главным стал Стефано Россини, уже работавший с «Пьяченцей» в прошлом сезоне и на старте этого. Это, кстати, выглядит адекватно: при Россини у команды две победы в первых пяти турах и лишь одно поражение. У сменщика была лишь одна победа за семь туров Серии D.

Но какой же выдающийся день в «Пьяченце»: уволили двух тренеров, чтобы вернуться к тому, с которым начинали сезон!

Такого не было даже в легендарном «Палермо». Хотя там меняли тренера 8 раз за сезон

Случай «Пьяченцы» правда уникальный: такой текучки не было даже в легендарном «Палермо» Маурицио Дзампарини. Хотя в сезоне-2015/16 сумасбродный владелец превратил пост тренера в настоящую карусель из главных и исполняющих обязанности. За сезон тренера менял восемь раз!

Началось все с Беппе Якини – кстати, в 2000-х поработавшего и в «Пьяченце». Он еще в 2014-м поднял «Палермо» из Серии B, удержался в Серии А и проработал до середины ноября в своем третьем с командой. Удивительная стабильность. Самое забавное: Якини сняли после победы над «Кьево» – второй в сезоне.

В международную паузу «Палермо» принял Давиде Баллардини . Результаты лучше не стали: за восемь матчей всего две победы и кубковый вылет от команды Серии С. Баллардини отправили в отставку уже 11 января – снова после победы, на этот раз над «Вероной».

На замену позвали аргентинца Гильермо Барроса-Скеллотто , но у него не было нужной лицензии, чтобы руководить командой официально. Поэтому два матча на бумаге исполняющим обязанности тренера был Фабио Вивиани . И его символично заменили после победы 4:1 над «Удинезе».

Дальше изображать главного тренера при Барросе-Скеллотто назначили Джованни Тедеско . УЕФА в итоге отказал аргентинскому менеджеру в лицензировании, в клубе решили расстаться с Гильермо (и с Тедеско тоже) уже через две недели. Баррос-Скеллотто уехал в «Боку» и взял там два чемпионства.

А в «Палермо» назначили Джованни Бози . Всего на пять дней – за это время успел только проиграть «Торино». После четырех тренеров за месяц Дзампарини вернул Беппе Якини , на этот раз он продержался меньше месяца и за три матча (поражения от «Ромы» и «Интера», ничья с «Болоньей»).

На смену Якини на этот раз позвали Вальтера Новеллино – ровно на месяц. Через четыре матча и три поражения Дзампарини вернул Давиде Баллардини . Да, того самого, который заменял Якини в ноябре. И самое удивительное, что это сработало! «Палермо» на финише выдал серию из пяти матчей без поражений и занял спасительное 16-е место.

Но уже следующий сезон, когда Дзампарини продолжил перебирать тренеров (в том числе назначал молодого Роберто Де Дзерби) закончился вылетом. А через два года «Палермо» вообще признали банкротом.

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Жаль, что сейчас «Пьяченца» попадает в новости только из-за экстремальной чехарды тренеров, а ведь играла в Серии А на стыке тысячелетий, но потом вылетела и тоже утонула в финансовых проблемах.

Хотя даже так клуб подарил итальянскому футболу одного из лучших полузащитников (и любителя ставок на спорт) Сандро Тонали – он прошел школу «Пьяченцы», а потом перешел в «Брешию».

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Фото: Gettyimages /Tullio M. Puglia, MB Media; piacenzacalcio.it ; соцсети