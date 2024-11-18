У Кейна появилась статуя: в сети ее сравнивают с бюстом Роналду 🤡

Лондон дождался статуи в честь лучшего бомбардира в истории сборной Англии. Теперь у Харри Кейна есть двойник, похожий на известный бюст Криштиану Роналду.

Совет города потратил 7200 фунтов (примерно 910 тысяч в переводе на рубли) на скульптуру в честь Кейна. По разным причинам ей никак не могли найти нужное место.

Наконец, нашли – в Peter May Centre в Лондоне, где в школе «Риджуэй Роверс» Кейн играл за местный клуб еще ребенком. И позвали Кейна на презентацию:

Скульптура изображает Кейна сидящим с мячом на скамейке. «Настоящий момент гордости для меня – вернуться туда, где началась моя жизнь в футболе, и поучаствовать в открытии статуи, – написал футболист в Х. – Надеюсь, это поможет вдохновить следующее поколение на серьезную работу и поверить в себя».

Но не всем понравилась работа

Далеко не все отзывы в комментариях были восторженными:

💬 «Это первый игрок в футболе, у которого нет трофея, но уже есть статуя».

💬 «Отлично, теперь я не засну».

💬 «Это тот же скульптор, что сделал бюст Роналду?»

💬 «Как так вышло, что люди разучились делать статуи?»

А сходство со всем известной скульптурой в честь Роналду сразу же бросилось в глаза.

У Кейна нет трофеев, но в сборной он – давно суперзвезда

Кейн не провел и десяти лет в национальной команде, но многие помнят его крутой дебют – весной 2015-го отличился через 80 секунд после выхода на замену в игре с Литвой. И положил начало пути к абсолютному рекорду результативности в истории сборной Англии.

У него 69 голов за эту команду, он уже давно опередил Уэйна Руни, забившего 53 мяча. Рекорд по количеству игр тоже не так уж и далек – пока десятое место со 103 матчами, а для первого нужно сыграть еще 23. Сейчас Кейну 31 год.

Кейн – участник двух чемпионатов мира и трех Евро, у него две серебряные медали. Он забивал на каждом крупном турнире кроме Евро-2016. Получал «Золотую бутсу» по итогам ЧМ, делил первое место по количеству голов на Евро и в сезоне ЛЧ.

Кейн сделал четыре хет-трика, в том числе на ЧМ-2018. Есть и покер в ворота сборной Сан-Марино в 2021 году, но с того момента он забивает соперникам Англии не больше двух мячей за матч.

2024-й год Кейн закончил с семью голами. Рекорд состоялся три года назад – в 2021-м англичанин наколотил за сборную целых 16 мячей.