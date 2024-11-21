Дедлайн – 22 ноября (пятница) в 19:00 мск.

Разбираем пики на 16-й тур в фэнтези РПЛ с экспертами.

Кого присмотреть из игры «Рубин» – «Акрон»?

Соблазн взять игроков из стартового матча всегда велик.

faraone99, 4-е место

Дмитрий – игрок клуба allenatore, ведущего борьбу за повышение в Дивизионе 1 h2h-чемпионата РПЛ.

– Матч непростой, хоть букмекеры и видят фаворитом «Рубин». Команды любят пропускать, особенно «Акрон», поэтому защитников уж точно не берем. Если кто-то есть из обороны «Рубина», можно оставить, если нет альтернатив. Единственный приличный вариант – Мирлинд Даку.

Борода Виталий, 487-е место

Виталий – игрок h2h-клуба «Я·К·У·Д·З·А», лидирующего в дивизионе 1 h2h-чемпионата РПЛ, автор телеграм-канала «Бородатый Российский Фэнтези» .

– Сложно угадать победителя, но ясно, что матч будет результативным. Защиту из обеих команд отсекаем – останется нападение. У «Акрона» большой разброс из тех, кто может занести, а в «Рубине» на 50 процентов это Даку, к тому же играют дома.

N.1.K., 628-е место

Николай – игрок клуба The Avengers, выступающего в Дивизионе 1 h2h-чемпионата РПЛ.

– Из «Рубина» я бы взял защитника. Дмитрий Кабутов или Илья Рожков, например. А из «Акрона» никого. В целом матч видится низовым, поверим в сухарь «Рубина».

На каких командах могла сказаться пауза на сборные?

Ищем потенциальные сенсации.

faraone99 : Пауза на сборные – всегда в своем роде переломный момент, команды выпадают из привычного тонуса. Не думаю, что на конкретных командах она может сказаться сильнее. Потенциальный матч-сенсация: «Факел» – «Динамо». Воронежцы могут потрепать дома «Динамо». Даже если фаворит и выиграет, это будет минимальная победа.

Борода Виталий : Можно ли считать потенциальные победы «Спартака» и «Ростова» сенсацией? Не могу сказать. Пауза может сказаться на «Локомотиве», двое лучших игроков – Алексей Батраков и Илья Самошников – играли с Сирией, вернулись достаточно поздно. ЦСКА может проиграть не столько из-за сборников, сколько из-за своей игры, команда проседает по физике из тура в тур.

N.1.K. : Кэпим Джона Кордобу. После провальной игры за сборную у него наверняка будет мотивация отыграться на «Химках». Лечи Садулаев – интересный пик, если кому скучно и хочется рискнуть.

Кто нужен из дерби «Спартак» – «Локомотив»?

Центральный матч тура: обсуждаем, кого оставить в основе.

faraone99 : Алексей Батраков, Эсекиэль Барко, Манфред Угальде, Тео Бонгонда – четверка, из которой минимум двое должны быть в этом туру. Если брать третьего игрока – лучше с уклоном в «Спартак», команда явно захочет отомстить за поражение в первом круге, у нее хорошая серия побед в последних трех матчах чемпионата. К тому же «Локомотив» стабильно пропускает на выезде.

Борода Виталий : Это как раз матч из разряда, где я бы никого не убирал. Возможно, четыре пика – перебор, но вот три вполне подходят. Делить можете исходя из ваших предпочтений – у меня будет 2+1 в пользу «Спартака» и Батраков.

N.1.K. : Тут все просто: без Барко и Батракова нет тура – оба в огне. Из фамилии «Батраков» вообще можно составить «Барко». Это что-то означает, явно знак из космоса! Поэтому, если некуда девать замены, продайте лучше Константина Тюкавина, у кого он все еще есть.

Дедлайн 16-го тура – 22 ноября (пятница) в 19:00. Его откроет матч «Рубин» – «Акрон».

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Александр Вильф; Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press