🎥 Пошлая фраза Роя Кина довела до истерики студию. Невилл подавился водой, а Райт сделал ирландцу замечание
Новый выпуск подкаста The Overlap подарил очередное забавное видео с участием легенды «МЮ» Роя Кина. В студии, кроме ирландца, собрались Гари Невилл, Пол Скоулз, Иан Райт и экс-футболистка Джилл Скотт.
Девушка начала рассказывать о том, как недавно играла в благотворительном матче с экс-форвардом команд АПЛ Марлон Харвудом.
«Я играла в благотворительном матче на выходных, и Марлон Харвуд нас просто разгромил... Он такой большой».
Кин, абсолютно не задумываясь, выдал: «И что это была за игра?»
Легенды «Манчестер Юнайтед» Невилл и Скоулз разразились хохотом, а бывший игрок «Арсенала» Райт тут же прокомментировал ситуацию, сказав: «Рой, ты не можешь так говорить».
К чести Джилл Скотт, она тоже посмеялась вместе с троицей. «Давайте оставим это [в выпуске]», − сказала она. А Скоулз добавил: «Это уже слишком».
Пытаясь спасти ситуацию, Кин продолжил: «Я имею в виду, какой счет был в игре?»
После комментария Райта Гари Невилл, который мгновением ранее сделал глоток воды, подавился ей и выдал изо рта фонтан: «Такой мощный образ... Я не могу теперь это з
Скотт закрыла тему шуткой: «Думаю, это наше последнее шоу. Спасибо, что смотрели».
Невилл выплеснул свой напиток после следующего комментария Райта: «Это такой мощный образ... Я не могу его развидеть»."
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