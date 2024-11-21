🎥 Пошлая фраза Роя Кина довела до истерики студию. Невилл подавился водой, а Райт сделал ирландцу замечание

Новый выпуск подкаста The Overlap подарил очередное забавное видео с участием легенды «МЮ» Роя Кина. В студии, кроме ирландца, собрались Гари Невилл, Пол Скоулз, Иан Райт и экс-футболистка Джилл Скотт.

Девушка начала рассказывать о том, как недавно играла в благотворительном матче с экс-форвардом команд АПЛ Марлон Харвудом.

«Я играла в благотворительном матче на выходных, и Марлон Харвуд нас просто разгромил... Он такой большой».

Кин, абсолютно не задумываясь, выдал: «И что это была за игра?»

Легенды «Манчестер Юнайтед» Невилл и Скоулз разразились хохотом, а бывший игрок «Арсенала» Райт тут же прокомментировал ситуацию, сказав: «Рой, ты не можешь так говорить».

К чести Джилл Скотт, она тоже посмеялась вместе с троицей. «Давайте оставим это [в выпуске]», − сказала она. А Скоулз добавил: «Это уже слишком».

Пытаясь спасти ситуацию, Кин продолжил: «Я имею в виду, какой счет был в игре?»

После комментария Райта Гари Невилл, который мгновением ранее сделал глоток воды, подавился ей и выдал изо рта фонтан: «Такой мощный образ... Я не могу теперь это з

Скотт закрыла тему шуткой: «Думаю, это наше последнее шоу. Спасибо, что смотрели».