«Она пришла голодная и разговорчивая». Икарди документирует пребывание Ванды в их общем доме – перемирием и не пахнет

Похоже, что на этот раз все серьезно: между Вандой Нарой и Мауро Икарди действительно все кончено.

После того, как Нара подала на Икарди в суд, футболист поделился видео пребывания бизнесвумен в их доме в своем профиле в Инстаграм, спровоцировав очередной скандал.

Футболист «Галатасарая», проживающий в доме пары в закрытом районе Буэнос-Айреса «Нордельта», поделился несколькими историями, где можно было увидеть Ванду внутри дома в повседневной обстановке.

Сама Ванда показала, что была не одна на территории, а в компании своего друга и помощника Кенниса Паласиоса. По его словам, перед поездкой в ​​Таиланд девушка пришла в дом в поисках одежды и каких-то документов.

Но на этом дело не закончилось. Через несколько часов игрок выпустил видео, чтобы уточнить хронологию событий и, по его словам, «поиграть не со СМИ, а показать правду».

В 11:47 спортсмен сообщил одному из своих адвокатов Гваделупе Герреро, что Нара прибыла в дом. «Я это записываю, все на GoPro, на всякий случай, чтобы у нас были доказательства», — заверил он и показал скриншоты чатов с адвокатом.

Затем в 12:10 футболист снова написал своему юрисконсульту: «Он что-то снимает на свой мобильный телефон, я тоже, я все записываю. Позвони Ане (Розенфельд) и спроси, когда она уедет, потому что она поселилась здесь».

Вместе со скриншотами разговора с адвокатом Икарди добавил в своих историях в Инстаграм «Спрашиваю ее, когда она уедет, она же якобы пришла только забрать чемодан с одеждой. А прошло уже около получаса».

Через семь минут спортсмен начал делиться с юрисконсультом видеороликами, которые затем опубликовал в качестве доказательства.

«Она заварила себе хлопья. Я с ней не говорю, она говорит сама с собой. Видно, она пришла голодная и разговорчивая».

Будем наблюдать дальше, как закончится эта «Санта-Барбара».